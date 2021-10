Teletón 2021: Don Francisco aseguró que “es mucho más que una recolección de dinero, es un evento nacional”

Entramos en tierra derecha para cerrar el año y, como es tradición, en nuestro país se acerca una nueva jornada solidaria de la Teletón, campaña que vuelve a su formato en 27 horas de amor los días 3 y 4 de diciembre bajo el slogan “Teletón, todos los días”, y liderada como siempre por Mario Kreutzberger, Don Francisco.

Es por esto que Ciudadano ADN recibió la visita del reconocido animador y exconductor de Sábados Gigantes, quien entregó detalles de esta nueva campaña solidaria.

Respecto a la última versión de la jornada solidaria, realizada en abril del 2020, en la cual se recaudó la histórica cifra de $34.703.593.204, Don Francisco manifestó: “Fue sorprendente para nosotros y nos demostró una vez más que la gente quiere a la Teletón, porque esto a veces es difícil de explicar, es un acto colectivo, comunicacional, solidario, que yo creo que debe ser la más grande del mundo”.

Don Francisco se refirió al cambio de concepción que han tenido los chilenos respecto a esta cruzada solidaria, expresando que “al principio la gente me veía en la calle y me decía, que le vaya bien con la Teletón, ahora cuando la gente me ve, me saluda y dice “que nos vaya bien“, siente la pertenencia, eso ha sido lo más importante que hemos logrado en esta primera maratón de los primeros 42 años”.

En cuanto a la difícil situación económica que traviesa el país, el conductor de la Teletón hizo una analogía y llamó a duplicar los esfuerzos. “Alberto Abarza, el nadador, en dos años que no hubo competencia, su enfermedad es progresiva, y a pesar de eso él triplico su esfuerzo para lograr la medalla de oro y las dos de plata y así en vez de tener un niño embajador, tenemos dos niños embajadores, (Renata Ulloa de 9 años e Ian Vega de 12 años), porque tenemos que duplicar nuestros esfuerzos. Tenemos que pedirles a todos para que dupliquen su esfuerzo, para que logremos esto”.

Respecto a la ultima Teletón realizada durante el 2020 de forma virtual, Don Francisco sostuvo que “nos permitió seguir atendiendo a las 3o mil familias, igual a pesar de la pandemia. En primer lugar por la vocación laboral de los trabajadores de la Teletón. En segundo lugar, porque tecnológicamente pudimos hacerlo por telemedicina, telehabilitación y también en nuestros institutos. Nadie quedó por sin atención, salvo las cirugías que por código no las pudimos realizar, y ahi estamos al debe en un 50%.”

Salida de La Red de la cruzada: “Esto siempre ha sido voluntario”

El animador se refirió el anuncio realizado por el canal de televisión La Red, que no se sumará a la transmisión este año. “Eso no me corresponde a mí, le corresponde a la Anatel, es la que ha convocado siempre a los canales y esto ha sido siempre voluntario, los canales se han sumado de manera voluntaria”, sostuvo Kreutzberger.

En lo personal, Don Francisco agregó que “primero tengo que agradecer a la Red por los 30 años que ha participado, eso es lo primero. A nosotros nos gustaría (que estuviera)”.

Aun así, el líder de las 27 horas de amor, detalló que “han entrado más canales que antes, ahora tenemos a toda la red de Alcatel, que no la tenía normalmente. Tenemos a la Archi, con las miles de emisoras a lo largo del país, tenemos más medios de comunicación que se han agregado, como son Zona Latina en el cable, muchos canales que se están agregando, eso nos gusta, porque eso nos permite comunicarnos más“.

Vuelven las 27 horas de amor

Este año, la Teletón se realizará durante el 3 y 4 de diciembre, y volverá a su formato de las 27 horas, las cuales en su mayoría se realizarán en el teatro Teletón, con el aforo que en ese momento se permita, hasta el momento es de un 60%. Así mismo contará con la presencia de artistas internacionales, los cuales ya no tendrá que cumplir cuarentena, sino que quedarán liberados tras el resultado negativo de un PCR.

Don Francisco afirmó que las regiones volverán a estar presentes, a lo que declaró: “Las regiones van a estar presentes, vamos a tener gente que va ir a la regiones como originalmente lo hemos hecho. El asunto de las regiones, en el próximo caminar de la Teletón va a ser muy importante, hay que regionalizar la Teletón y darle mucha importancia a cada región donde hay un instituto.”

“La Teletón es mucho más que una recolección de dinero, tienen mucho mas efecto que atender a las 30 mil familias, es un evento nacional, que además le da visibilidad a la discapacidad y eso es mucha gente, el 20% de la población que tiene algún grado de discapacidad”, agregó el reconocido animador nacional.

La decisión de dejar el liderazgo

Aprovechando lo instancia, Mario Kreutzberger se refirió a su decisión de dejar el liderazgo de la Teletón y expuso: “Yo estoy cumpliendo a fin de años 81 años, es bastante edad y sería una irresponsabilidad mía el quedarme en una posición en la cual no puedo responder en algún momento”.

“En Chile (la Teletón) esta basada en un persona liderando, en el resto de los países, lo que lidera es la marca, en los 16 países de América Latina, y así la queremos estructurar ahora, le queremos pedir a todos los comunicadores, que estén interesado que se acercan y nos digan estoy interesado en apoyar a la Teletón, más allá que ir a un programa de TV una vez a al año”.

Don Francisco también se refirió a los puntos en los que esta organización esta al debe y expresó que “en muchas cosas estamos al debe, hace 43 años los niños no podían ir ni al colegio, ni la universidad, ni al kindergarten, logramos esa inclusión, esa integración, pero hoy los niños se preparan más allá de los 22 y 23 años, hacen posgrado hasta los 28 años y la Teletón atiende hasta los 24 y nosotros necesitamos atender hasta los 28 y no hemos podido crecer porque nos faltan los recursos”.

“Tenemos que pedirle al Estado más recursos, pero cómo le pedimos ahora después de la pandemia cuando el Estado va estar al debe con tantas cosas”, sostuvo Kreutzberger.

Así mismo el conductor añadió: “Uno siempre se siente al debe con algo, por eso estoy aquí sentado, o si no hubiera dicho “es muy difícil, estoy viviendo en Estado Unidos”. Yo me siento responsable de la Teletón, como muchos otros, porque esto no es algo de una sola personas. Yo estoy muy orgulloso de haber tenido esta oportunidad, porque esto me hizo crecer como ser humano, como persona, aprendí otras cosas que no hubiera aprendido si no me hubiese incorporado a esta campaña”.

Miradas a una nueva Constitución

De igual forma, Don Francisco se tomó unos momentos y se refirió a la nueva Constitución que se esta gestando en el país y sostuvo que “como se hace una Constitución, la verdad no lo sé, qué debe incorporar una Constitución, yo no estoy preparado para decírtelo. Yo creo que la constitución debe ser muy importante que se haga muy bien y que después sea aprobada con por todo el país”.

“Yo creo que todos tenemos el mismo pensamiento, el mismo sentimiento, a nosotros nos gustaría que la mayoría de Chile estuviera contenta y no descontenta, porque de eso se trata”, finalizó el animador.