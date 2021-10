Eduardo Ponce y su futuro tras ser asaltado: “No sé cómo me voy a levantar en lo económico”

El exárbitro Eduardo Ponce conversó con “ADN Te Acompaña” tras el asalto que sufrió durante esta mañana en la esquina de Los Jasmines con Uruguay, en la comuna de San Ramón.

“Estoy trabajando en Uber. Hoy en la mañana me salió un servicio a las 7 de la mañana, cerca de mi hogar. Se subieron dos supuestos pasajeros y antes de iniciar la marcha uno me tomó por el cuello y el otro puso un arma de fuego en mi sien. Me golpearon y me bajaron del auto. Uno se puso al volante, avanzó unos metros y destrozó mi vehículo al chocarlo“, narró en el diálogo con Manuel Fernández.

“Solo atinaron a huir tras el choque. No se llevaron ni mi billetera. Me registraron buscando un cortacorriente. Les saqué las llaves y ahi me golpearon. Todo en un par de segundos“, explicó Eduardo Ponce, quien valoró que la situación no pasó a mayores.

“Gracias a Dios estoy bien, no tenían cuchillos. Siempre dicen que hay que entregar lo que te están robando, pero cuesta mucho entregar lo que te ha costado tanto. Presenté la pelea y me golpearon. Afortunadamente el arma era de fantasía. Los pasaron a recoger tras el choque y quedé indefenso. Los vecinos salieron a ayudarme”, señaló.

El futuro de Eduardo Ponce

Quien fuera juez FIFA entre 2001 y 2009 se mostró dolido, más allá de los temas físicos, por las dificultades que representa para su sustento familiar el no contar con el vehículo.

“Tengo seguro por pérdida total. Lo que duele es que con todo lo de la pandemia estaba trabajando con un staff de árbitros y todo eso se frenó. Tuve que empezar a recurrir a mi vehículo particular y ahora está totalmente destruido y no sé cómo me voy a levantar en lo económico. Emocionalmente estoy muy quebrado“, señaló emocionado.

A 10 años de su retiro profesional, el exjuez lamentó el tener que recurrir a las aplicaciones de transporte considerando que no ha tenido espacio para formar de instancias referiles formales.

“No he tenido la suerte de aportar mi experiencia formando árbitros jóvenes en el fútbol profesional, pero armé un staff que presta servicios a ligas particulares. Todo eso recién se está reactivando. Mi fuerte laboral era el auto y me encuentro con esto. Siempre puede ser peor”, cerró en la conversación con “ADN Te Acompaña”.