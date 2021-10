Asaltaron al exárbitro Eduardo Ponce mientras trabajaba como conductor de una aplicación

El retirado árbitro chileno de fútbol Eduardo Ponce Díaz vivió momentos de terror durante la mañana de este domingo 17 de octubre.

Es que quien fue juez FIFA entre 2001 y 2009 fue asaltado con violencia pasadas las 7am, cuando trabajaba como chofer de la aplicación Uber.

El hecho delictual sucedió en la comuna de San Ramón, sector sur de la Región Metropolitana, con más precisión en Los Jazmínes con calle Uruguay.

Dos hombres tomaron como pasajeros el vehículo que manejaba Eduardo Ponce Díaz, y de inmediato le asaltaron y hasta golpearon con un arma de fuego para robarle el móvil.

Producto del forcejeo se produjo un violento choque con otro auto, y los asaltantes escaparon.

Dramático relato de Eduardo Ponce Díaz

El hoy director del Colegio de Árbitros, contó en Meganoticias que “me apuntaron con un arma que Carabineros dice que es de fantasía, pero gracias a Dios estoy vivo”.

“Me golpearon bastante, pero mi auto sufrió todas las consecuencias. Uno cree que algo así no le va a pasar, pero lamentablemente me tocó y siento mucha impotencia”.

Eduardo Ponce Díaz agregó que “estoy muy complicado con esto…. Hace un rato me tranquilicé, pero repasando esto, me quiebro. Me apuntaron con un arma y después me golpearon mucho”.

“Un tipo tomó el volante y destrozó mi vehículo, que me estaba dando el sustento ahora”, expresó el exárbitro sin poder contener las lágrimas.

“Tomé un servicio de pasajero de Uber tipo 7 de la mañana, y llegué a un domicilio a retirar a los pasajeros. Hicieron el gesto de que estaban poniendo llave a una puerta, y eso me hizo que me confiara”.

“Subieron los dos tipos atrás. Eran jóvenes y no se veían de mal aspecto. Cuando voy a iniciar la marcha, uno me toma del cuello violentamente y el otro me apunta con el revólver… Con un movimiento saqué la pistola de mi sien, donde me la había puesto, y vinieron los golpes y forcejeos”, precisó el retirado juez de fútbol.