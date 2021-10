Madre de Denisse Cortés cree que su hija no murió producto de impacto de fuegos artificiales

Durante esta jornada se conoció la muerte de Denisse Cortés Saavedra, estudiante de derecho e integrante de la Defensoría del Pueblo, tras resultar con lesiones de gravedad en la marcha que se realizó la mañana de este domingo en la Alameda y Plaza Baquedano.

Carabineros aseguró que la mujer recibió el impacto de fuegos artificiales en el cuello, provenientes de los mismos manifestantes. Sin embargo, la madre de la víctima afirma no creer en esta versión.

En un registro del canal TeleSUR, la mamá de Denisse expresó su profunda tristeza por la muerte de su hija y habló de la ayuda que prestaba a distintas personas, dada su labor social.

“Corría para allá, iba a la cárcel, sus estudios, su trabajo. Como alguien me dijo hoy día, ‘y quién va a ayudar a sostener ese hogar’. Quién me devuelve a mi hija que la vi inerte arriba, yo la remecía y la besaba, le decía ‘hija, vuelve, regresa conmigo, te quiero aquí a mi lado’. Quién me la va a devolver“, manifestó la mujer, llorando.

Sobre la circunstancias de la muerte de su hija, afirmó que “estaban diciendo que había sido a lo mejor, un fuego artificial, a todo el mundo le estaban diciendo eso. Nadie lo cree, ¿saben por qué? Tenía así una herida aquí (señaló su cuello), le tomó el pulmón, le tomó acá abajo (apuntó a la parte baja de la espalda), le tomó todo su lado izquierdo“.

“Por favor, hasta cuándo, hasta cuándo”, continuó la madre de Denisse. “Y se pasean riéndose de nosotros, por favor que alguien haga algo en este país, que cambien las leyes. Necesitamos que cambien las leyes, no nos pueden avasallar, no nos pueden pisotear, bajo ningún punto de vista, ni al pueblo mapuche allá sufriendo en el sur, ni nosostros aquí en Santiago, ni a la gente en el norte”.

“Las penas, dónde están las penas. Ojalá que la nueva Constitución sirva para que no hayan más familias destrozadas como la mía, que no vuelva a pasar nunca más en Chile, se los suplico (…) Me llevan un pedazo de mi alma y eso no se recupera nunca más“, cerró.