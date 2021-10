Exdirector de Servicio Jesuita Migrante por crisis migratoria: “Llegamos a esto por no actuar antes y por los discursos de odio de distintas autoridades”

El otrora director del Servicio Jesuita Migrante y actual gerente general de la consultora Datalab, Tomás Vicuña, hizo un crítico diagnóstico de la forma con la que el gobierno ha tratado la situación de los migrantes en el país.

Esto, en relación a los venezolanos que viven una crisis humanitaria en el norte Chile, además de los documentos chilenos de haitianos encontrados en la frontera de Estados Unidos.

En conversación con la Pauta B, Vicuña puso énfasis en la comunicación que el gobierno ha tenido respecto a quienes vienen al país en busca de oportunidades.

“Si cada vez que muestro a venezolanos los muestro con un overol, que se están yendo, que no es estar en contra de las deportaciones, sino qué estás comunicando ahí, ¿cuántos niños y niñas venezolanas hay en el colegio? ¿Qué van a pensar los compañeros? ‘Ah, que los de tu país se van con overol blanco’. Entonces eso hace sentirme superior, y eso es el racismo. El racismo no tiene que ver con el color de piel, tiene relación con el trato. ¿Y qué tan superior me tengo que sentir para quemar un coche?“, precisó Vicuña.

Los precedentes

De acuerdo al ingeniero comercial, hay una serie de antecedentes que sirven para reforzar la idea de que se están centrando los trabajos comunicacionales del gobierno en el rechazo a los migrantes y no la inclusión.

“Por ejemplo, el caso de Joanne Florvil, Rebecca Pierre, lo que pasó el año pasado en Quilicura con personas haitianas, el plan de devolución. O sea, si constantemente hay una política de Estado que mira y concentra la mirada en expulsar, yo no me siento seguro en ese país, entonces me voy a otro”, explicó Vicuña.

“Llegamos a esto por no actuar antes, muy concretamente respecto a las situaciones que habían ahí, pero por otro lado por los discursos. Los crímenes de odio son precedidos por discursos de odio. Se ha mentido una y otra vez. Yo hice un hilo bien largo sobre distintas declaraciones de distintas autoridades políticas, empresariales, que siempre que han hablado de migración hablan mentiras y hablan mal”.