Crisis migratoria: Unesco propone que derecho a la educación esté contemplado en las soluciones

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, Unesco, propuso este martes en ADN Hoy a través de su coordinadora de migración, desplazamiento y emergencias, Paula Klener, que el derecho a la educación de niños, niñas y adolescentes esté contemplado dentro de las soluciones a la crisis migratoria que se vive en el norte del país.

Al respecto, Klener indicó que “en contextos donde la gente lo ha perdido todo, la educación es una de las prioridades de la familia que no cambia, no cambia porque la educación es un elemento central para la vida, provee no solo un aprendizaje, sino que un espacio seguro, un espacio donde hay alimentación, donde hay personas que proveen cuidado”.

A esto agregó que “decimos que la educación cumple un rol fundamental, incluso que la educación incluso salva vidas en este contexto“.

En ese sentido, Paula Klener de Unesco señaló que “mientras aseguramos derecho a albergue, alimentación y salud tenemos que garantizar el acceso a la educación de estos niños y niñas, por eso cuando analizamos respuestas de emergencia que no solo consideren una dimensión humanitaria sino que también una perspectiva de derechos integrales (…) Es importante porque hemos visto que políticas centralizadas tienden a no funcionar como deberían, es ojalá a nivel territorial garantizar acceso a todo el sistema formal, incluyendo salud, incluyendo vivienda, incluyendo educación“.

Crisis migratoria con mirada en mediano y largo plazo

La coordinadora de migración, desplazamiento y emergencias de Unesco apuntó además a la mirada a mediano y largo plazo del problema con los migrantes.

“Miramos con preocupación considerando los últimos eventos, pero tenemos también puesta la mirada en mediano y largo plazo, si no conectamos la respuesta de emergencia con la política de desarrollo de mediano y largo plazo probablemente vamos a acumular mas problemas en el futuro”, dijo.

Paula Klener puntualizó en ese sentido que se debe “hacer una mirada más profunda a la realidad que viven las comunidades de acogida, afecta no solo a la población desplazada sino también a la comunidades que acogen, por eso la necesidad de una respuesta integral hoy día es más urgente que nunca“.