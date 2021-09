Gobierno informó que el Presidente Sebastián Piñera no ha hecho retiros del 10%

En los últimos días, diversos rostros del oficialismo, entre ellos expersoneros de Gobierno, han revelado que hicieron retiro y uso de su 10% de las AFP, a pesar de manifestarse en contra de la mayoría de las iniciativas en este ámbito.

Por ello, y mediante un comunicado, se informó durante esta jornada de jueves que el Presidente de la República, Sebastián Piñera, no ha realizado ni el primer retiro del 10% “ni ningún otro”.

“A raíz de un requerimiento realizado a la Superintendencia de Pensiones, la Presidencia de la República informa que el Presidente Sebastián Piñera Echeñique no ha efectuado el primer retiro del 10%, ni ningún otro retiro, de sus fondos de pensiones”, señalaron.

Presión a Sebastián Sichel

Esta declaración emanada desde la Presidencia llega justo en medio de cuestionamientos hacia el candidato del oficialismo, Sebastián Sichel, quien hasta el momento no se ha referido sobre si ha efectuado sus retiros del 10%.

Sobre este tema conversó en ADN Hoy el diputado de Evópoli y vocero de Sichel, Francisco Undurraga, quien fue enfático en afirmar que este “tiene que aclarar si sacó su 10%. Si es sí es sí, y si es no es no, y si fuera lo que fuera no es pecado alguno. Nadie está arriba de la ley, todos estamos bajo la ley. Es un beneficio que se dio a toda la ciudadanía de forma universal”.