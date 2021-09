Francisco Undurraga: “Sichel tiene que aclarar si sacó su 10%. Si lo hizo, no hay pecado alguno”

Continúan las tensiones al interior de Chile Vamos, luego de la aprobación del proyecto de cuarto retiro del 10%, el cual vio luz verde en la Cámara Baja gracias a 18 votos oficialistas.

Sobre esta situación se refirió el diputado de Evópoli y vocero de Sebastián Sichel, Francisco Undurraga, quien en conversación con ADN Hoy sostuvo que “el populismo ha cambiado y es muy peligroso este tipo de proyectos en época electoral“.

“Hay muchos parlamentarios que se están mirando el ombligo y que creen que con este tipo de votaciones van a salvar su proyección durante los próximos cuatro años”, agregó Undurraga.

Sobre cómo recomponer las confianzas al interior del bloque, el parlamentario de Chile Vamos señaló que “lo que tenemos que hacer luego de este dramático proceso es sentarse, mirarse a los ojos y generar confianza. Dialogar, conversar, escuchar y reactivar lo que hemos tenido todo este tiempo que ha estado vivo Chile Vamos, que es vocación de mayoría“.

Asimismo, el diputado de Evópoli aseguró que el senador Francisco Chahuán es quien debe alinear los votos oficialistas en el Senado que aún no tienen definida su postura.

Posición de Sichel tras aprobación del cuarto retiro

Respecto a la posición en la que quedó Sebastián Sichel tras la aprobación del cuarto retiro, además de la irrupción de J. A. Kast según las encuestas, Undurraga aseveró que “todas las encuestas señalan que Boric y Sichel pasarán a segunda vuelta, y ahí, quien tiene mejor perspectiva para ser Presidente de Chile es Sebastián Sichel“.

Finalmente, y ante la polémica suscitada sobre si Sichel realizó algún retiro del 10%, Francisco Undurraga fue enfático en afirmar que este “tiene que aclarar si sacó su 10%. Si es sí es sí, y si es no es no, y si fuera lo que fuera no es pecado alguno. Nadie está arriba de la ley, todos estamos bajo la ley. Es un beneficio que se dio a toda la ciudadanía de forma universal”.

Francisco Undurraga confirmó además que hizo su primer retiro del 10%.