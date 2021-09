Fundación SJM por crisis migratoria: “Hay un punto de racismo y xenofobia que hay que mirar con atención”

En el marco de lo ocurrido el sábado 25 de septiembre en Iquique, donde un grupo de desconocidos se dirigieron a un pequeño campamento de migrantes venezolanos e incendiaron sus pocas pertenencias, conversamos en ADN Hoy con el director de incidencia y estudios de la Fundación Servicio Jesuita Migrante (SJM), Carlos Figueroa.

En relación a cómo se debe abordar esta problemática, Figueroa señaló que “esta es una crisis que comenzó bastante antes, en 2017, cuando comienza a aumentar el flujo migratorio hacia Chile, fundamentalmente provenientes de Venezuela”.

Agregó a lo anterior que “el Gobierno de Chile se comprometió a recibir a venezolanos, que tuvimos una situación crítica en el norte de Chile en febrero de este año en Colchane y que ahora vuelve a repetirse en un contexto donde ya han habido planes del Gobierno para tratar de detener la migración con expulsiones”.

Respecto a las medidas que han tomado las autoridades locales, el director de incidencia y estudios de la Fundación Servicio Jesuita Migrante (SJM) indicó que “están en una situación de desesperación por la falta de instrumentos que tienen para poder abordar esta crisis. Entonces la primera parte de la solución pasa por entregar herramientas, recursos, acompañamiento y diálogo político con las autoridades locales”.

En virtud de las declaraciones del ministro del Interior, Rodrigo Delgado, donde hizo mención a la política de expulsión, Figueroa precisó que “ha sido un tremendo retroceso para gestionar la migración. En primer lugar se pasan a llevar los derechos humanos de las personas que estás expulsando, sobre todo cuando son expulsiones administrativas”.

“Ha habido una consecuencia de generar un clima de odiosidad y de criminalización de las personas migrantes. Porque cuando haces un show mediático y subes al avión con overoles blancos a personas que no tienen antecedentes penales y las expulsas del país haciéndole creer a toda la gente que son criminales, entonces contribuyes a ver a la migración como una amenaza para el país”, manifestó el director de incidencia y estudios de la Fundación Servicio Jesuita Migrante (SJM).

Respecto al escenario y las herramientas con que cuenta Chile, Figueroa manifestó que “los instrumentos para ofrecer ayuda humanitaria Chile los tiene, el Estado de Chile los tiene y tiene un compromiso de tener que hacerlo al firmar la carta de Cartagena, al firmar los convenios de trabajo de mención interamericana”. Agrega a lo anterior que “nosotros como Estado, y que está concretado en la ley de Refugio principalmente, que nos permite en Chile hacernos cargos de las personas que huyen de su país”.

En cuanto a los dichos del exministro de Salud, Jaime Mañalich, en ADN Hoy, donde señaló que la urgencia es sanitaria, desde el punto de vista humanitario, el director de incidencia y estudios de la Fundación Servicio Jesuita Migrante (SJM) indicó que “lo sanitario tiene que ser un componente dentro de la ayuda humanitaria que establezca el Estado de Chile en coordinación con las autoridades locales”.

En relación a lo ocurrido en Iquique, donde desconocidos quemaron las pertenencias de migrantes de un campamento, Figueroa manifestó que “es importante considerar que Arica, Iquique y Antofagasta son ciudades que han vivido permanentemente con la migración, desde hace más de 100 años”.

Continúa diciendo que “no son ciudades xenofóbicas, son ciudades que generalmente están integrando permanentemente a las personas migrantes que vienen de Bolivia, de Perú, de Colombia, etc. Y cuando se producen estos hechos puntuales hay que tener mucho ojo porque en particular ese grupo que quemó las pertenencias, los enseres básicos de subsistencia de personas que están en la calle, es evidente que hay un punto de racismos y xenofobia que hay que mirar con atención“.

Finalmente, el director de incidencia y estudios de la Fundación Servicio Jesuita Migrante (SJM) señaló en virtud de las consecuencias en la convivencia social que “si no nos hacemos cargo de la gestión de la migración hoy de manera correcta del punto de vista humanitario, sanitario, de seguridad y de inclusión, y seguimos con estas expulsiones, que lo que hacen es criminalizar y generalizar, vamos a tener una ciudadanía que va a pensar eso“.