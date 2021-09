Trataron de pagar más de dos millones: Defensa de Francisco Huaiquipán hizo de todo por evitar su prisión preventiva

Francisco Huaiquipán quedó hace unos días en prisión preventiva, luego de tratar de ingresar un camión con drogas y celulares a Colina 1, reciento penal donde permanece recluido uno de sus hijos, en el marco de la investigación por el homicidio del exjugador Leopoldo Osores, acontecido en 2016.

La magistrada Lilian Sáez determinó fijar el arresto provisional durante los 90 días que dure la investigación. Sin embargo, antes de hacerlo, la defensa del exfutbolista hizo de todo para liberarlo de ésta.

Así, según detalló en una crónica La Tercera, los abogados de Huaiquipán ofrecieron incluso una suma de dinero con tal de que el jugador no fuese a la cárcel. Y también apelaron a su conducta irreprochable.

“Mi representando tiene irreprochable conducta, en nuestro país él fue un deportista. A sus 43 años no tiene nada en el sistema. No tiene un prontuario para decir que es un peligro para la sociedad. Solo se asocia eso por un peligro de fuga, por una pena que arriesga”, expresó Francisco Salinas, el defensor.

Huaiquipán y su intento de no quedar en prisión

El abogado continuó relatando los atributos que hacían que el otrora deportista no debiese quedar encarcelado. “Él tiene una panadería en este momento. Él trabaja. El apellido Huaiquipán se asocia a estos delitos que cometieron sus hijos y que se le quieren asociar al padre. Él es conocido por ser una figura pública, deportiva y después participó en realities. Nunca estuvo asociado a delitos. No por su nombre, sí por sus hijos, que lamentablemente están asociados a estos ilícitos. Él, a sus 43 años, jamás ha estado asociado a un delito”, planteó.

Y agregó que “entendiendo que mi representando no tiene procesos pendientes, no ha sido condenado anteriormente, la droga incautada no es una tonelada, ni medio kilo… Son 280 gramos, su señoría. Si su señoría lo entiende de esta manera los alegatos de la defensa, y no estima que es un peligro para la sociedad, y solo es un peligro de fuga, esta defensa ha conversado con la familia…, ellos tienen un trabajo estable hace mucho tiempo y podemos ofrecer una caución de $ 2.500.000, una suma bastante alta para la cantidad de droga incautada”.

Salinas manifestó que “es un esfuerzo bastante grande que está haciendo la familia. Debe saber que su suegro ha trabajado toda la vida en la feria. Su señora, también. Él también, basta decir que ha sido un trabajador. Tiene ese dinero para ofrecer y que no se entienda como un peligro de fuga. Es muy difícil entender que una persona de 43 años se quiera fugar, cuando en un procedimiento abreviado mi representado obtendrá su libertad”.

Así, el abogado de Francisco Huaiquipán intentó de todas las formas posibles que el futbolista quedara en libertad. Sin embargo, Lilian Sáez finalmente decidió que sí tenía que permanecer en prisión preventiva, la misma que hoy está cumpliendo en Colina 1.