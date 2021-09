Carolina Goic y proyecto de cuarto retiro del 10%: “Espero que no pase de la Cámara de Diputados”

El candidato presidencial de Chile Podemos +, Sebastián Sichel, emplazó en ADN Hoy a los candidatos Gabriel Boric y Yasna Provoste a debatir sobre la reforma a las pensiones (proyecto que está estancado en el Congreso hace años).

La senadora de la DC, Carolina Goic, conversó precisamente con ADN Hoy donde respondió al candidato del oficialismo, señalando que “si el Presidente hubiera querido aprobar la reforma de pensiones, lo podría haber hecho hace mucho tiempo“.

“El problema del proyecto que presentó el Gobierno es que mantiene el actual sistema de las AFP, en las mismas condiciones. Lo que uno quería era avanzar a un sistema mixto”, afirmó la parlamentaria.

Asimismo, Goic sostuvo que “yo no soy partidaria de la nacionalización de los fondos de pensiones. Soy partidaria de un sistema mixto, donde tengamos una base garantizada todos”.

Cuarto retiro de fondos

El miércoles 1 de septiembre, la Comisión de Constitución del Senado aprobó en general el proyecto de cuarto retiro de fondos.

Sobre esto, Carolina Goic manifestó que “hay un tema de fondo que es cómo estamos llevando el debate en el Parlamento. Me parece que hablar de los fondos de pensiones de los trabajadores requiere un mínimo de seriedad“.

“Lo que yo he visto en estos días por declaraciones, en muchos casos, me da pena y vergüenza el nivel del debate“, aseguró la legisladora.

Respecto a si apoyará esta iniciativa, la senador DC se mostró en contra indicando que espera que el proyecto no siga avanzando. “Yo espero que el proyecto de cuarto retiro no pase de la Cámara de Diputados. Hay señales evidentes de que no es una política conveniente hoy día“, sentenció.