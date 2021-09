Sebastián Sichel reiteró su rechazo al cuarto retiro de fondos de las AFPs: “El problema es cómo vamos a pagar las pensiones a futuro”

El candidato presidencial del pacto Chile Podemos Más, Sebastián Sichel, se reiteró la mañana de este jueves en ADN Hoy su rechazo al cuarto retiro de ahorros desde las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) que se tramita en el Congreso y que ayer fue aprobado por la comisión de Constitución de la Cámara de Diputadas y Diputados, y que próximamente tendrá que ser analizado y votado por la sala de dicha corporación.

El rechazo del cuarto retiro del candidato además se enmarca en las altas cifras de inflación, de consumo y en la histórica alza de la tasa de interés que decidió aplicar el Banco Central para intentar frenar lo anterior.

En ese sentido, el candidato presidencial respondió a un auditor que le consultó sobre el tema, indicando que “le respondo a todos los que me dicen lo mismo, todos queremos maximizar nuestra posición individual, la respuesta que tenemos que darle como Estado es cómo garantizamos su pensión futura, porque él va a usar su plata ahora, pero en 20 años va a necesitar su pensión. El problema no son los retiros, sino cómo vamos a pagar las pensiones. La reforma debiera duplicar esos fondos“.

Sichel emplazó a Provoste y Boric por las pensiones

En esa misma línea invitó a sus contrincantes en la carrera a La Moneda, Yasna Provoste y Gabriel Boric, a debatir sobre el tema y acordar que en lo que se debe avanzar es en una reforma a las pensiones -proyecto que está estancado en el Congreso hace años- y no en que las personas sigan usando los fondos de pensiones para enfrentar la crisis económica actual.

“Los invito a conversar sobre la reforma de pensiones y que nos pongamos de acuerdo en una situación que debería ser básica a esta altura; no tenemos plata para las pensiones futuras, si seguimos aprobando retiros, hay una responsabilidad transversal. A esta altura no tiene que ver con sectores políticos, cuando no hay pensiones, un consenso mínimo deberíamos tener sobre el tema”, dijo el candidato.

Sebastián Sichel puntualizó que “nos está comiendo el cáncer del populismo, la elección se esta comiendo la necesidad de hacer lo correcto. Sé los costos que tiene para mi campaña decir algo impopular y me da lo mismo (…) Nadie esta haciendo nada y lo estoy tratando de hacer, prefiero que sean electos los candidatos que hagan lo correcto y no voy a apoyar a los candidatos que apoyen el cuarto retiro”.