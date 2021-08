Subsecretario Alberto Dougnac y la vacunación en niños: “Tenemos que ir analizando toda la evidencia”

En un nuevo informe del Minsal respecto a las cifras de la pandemia realizado este jueves, uno de los temas que se intentó dilucidar fue qué pasará con la vacunación de niños entre 3 y 11 años en nuestro país.

Esto luego de que el Presidente Sebastián Piñera y el ministro Enrique Paris revelaran hace unos días que este proceso podría comenzar en septiembre, además de conocerse, por ejemplo, que en Brasil no se autorizó el uso de la vacuna Coronavac en menores de edad.

Por eso, consultado por ADN, el subsecretario de redes asistenciales Alberto Dougnac reveló cuáles podrían ser las posibles fechas en que la inoculación comience.

“Nuestra política va a seguir siendo definida en función del riesgo que los pacientes tienen a enfermar. Por lo tanto, si bien los niños tienen un bajo riesgo, constituyen una reservorio potencial muy importante y de ahí nuestro interés a proceder con la vacunación”, contestó.

Y agregó que “esperamos que sea lo más pronto posible. Ahora, ¿qué tan pronto? Eso lo vamos a tener en función de la evidencia que hoy día está analizando el Instituto de Salud Pública. Esperamos sea dentro de las próximas semanas”.

Interrogado respecto al estudio que está desarrollando la Universidad Católica sobre la vacunación de niños, donde indicaron que recién en octubre o noviembre podrían tener los primeros resultados, la autoridad fue enfática.

“Tenemos que ir analizando toda la evidencia de la cual se dispone en Chile y en el mundo y cuando tengamos suficiente evidencia podemos tomar la decisión y fijar la fecha de vacunación”, concluyó.

Vacunación de niños en Brasil

Respecto a la decisión del país carioca de no usar la vacuna del laboratorio Sinovac en menores de edad, el subsecretario también planteó su análisis.

“En relación a la información que emitió por Brasil se refiere fundamentalmente que no contaba con elementos suficientes para poder tomar decisiones respecto a la evidencia presentada, para así poder asegurar tanto la duración como la protección producida por la vacuna en los niños”, manifestó.

La autoridad añadió que “el número de niños incluidos en los estudios no eran suficientes. No quiere decir que la vacuna no haya servido”.

Y aclaró sobre la vacunación de menores de edad que “cada país es autónomo en la toma de decisiones ya que, además de estos datos, hay que tomar las condiciones epidemiológicas que vive cada país”.