Cuarto retiro: diputado Marcos Ilabaca explicó por qué su tramitación en la Cámara tendrá demoras

El diputado y presidente de la comisión de Constitución de la Cámara, Marcos Ilabaca, explicó cuáles serán los siguientes pasos del cuarto retiro de fondos de pensiones y sus eventuales demoras, tras la aprobación en Sala de la fusión de los seis proyectos centrados en esta materia y en el llamado “retiro del 100%”.

“Esperamos tener una muy buena conversación y discusión respecto a este proyecto porque es algo que hoy día, los chilenos y las chilenas están esperando con ansias, día a día nos llaman y nos escriben personas que quieren que esto se tramite rápidamente”, sostuvo Ilabaca.

En esa línea, el diputado indicó que “sigue siendo tal cual (la fecha) y muchas personas me han preguntado ‘diputado, ¿por qué no se discute inmediatamente la próxima semana?’, porque lamentablemente la próxima semana es semana distrital y este no es un proyecto que tenga urgencia. Por lo tanto yo no puedo citar a una sesión en una semana donde los diputados se encuentran en sus territorios, reglamentariamente no me es posible”.

Diputada Sepúlveda llamó a mejorar gestión de rentas vitalicias

En el marco de la discusión del cuarto retiro en la Cámara de Diputadas y Diputados, la que podría presentar demoras, la diputada de la Federación Regionalista Verde Social (FRVS) Alejandra Sepúlveda valoró la fusión de los seis proyectos, aunque expresó que debieron ir por carriles distintos.

“Yo no estaba de acuerdo con la fusión de todos los proyectos juntos, cuando eran del 10% y del 100%, porque son ideas matrices distintas, son objetivos distintos y tienen consecuencias distintas, por eso yo planteaba que no era bueno fusionarlos. Sin embargo, la comisión optó por otra cosa y yo creo que lo que hay que hacer primero es la idea matriz del retiro del 10% y el 100% dejarlo, yo diría, separado por una segunda discusión”, señaló la parlamentaria.

Sepúlveda también preside la comisión que investiga el proceso de las rentas vitalicias y advirtió que pondrá el ojo “en cómo mejoramos la gestión en esta segunda oportunidad de retiro para las y los pensionados por rentas vitalicias, que también está incluidos en la fusión“.

Lo anterior, “para que quienes estén en esta modalidad y opten por retirar, primero, no se les vuelva a realizar el descuento permanente, lo que es muy importante, dado que ya hubo una rectificación en el Parlamento; segundo, que ante esto pueda ingresar también, en términos de fiscalización y de opinión, la Superintendencia de Pensiones, pues recordemos que hoy día solo están al alero de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), con todos los conflictos de interés que esto parece tener; y, tercero, es que deberíamos incluir también la necesidad de que las rentas vitalicias optaran por el Pilar Solidario, que fuera flexible y no fijo como es el día de hoy, lo que representa una tremenda discriminación con los pensionados por Rentas Vitalicias, frente a los que se jubilaron por AFP”, concluyó.