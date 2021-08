Pensemos Chile: La perspectiva económica del país en medio de las ayudas sociales del Gobierno

Este lunes se emitió el vigésimo primer capítulo del programa de ADN Pensemos Chile, un espacio de conversación ciudadana y debate sobre el Chile que queremos.

Bajo la conducción de Claudia Álamo y Mauricio Hofmann, conversamos respecto al actual panorama y futuro económico en el país en medio de la pandemia del covid-19, así como además sobre la aprobación del proyecto Dominga.

Para ello, en este capítulo de Pensemos Chile conversamos con el ministro de Hacienda, Rodrigo Cerda respecto a las perspectivas económicas, y con la gobernadora de la Región de Coquimbo, Krist Naranjo, sobre la aprobación del proyecto minero y portuario Dominga.

IFE y retiros de fondos

En el inicio de la conversación, el ministro de Hacienda, Rodrigo Cerda, tuvo palabras para la posible aprobación de un cuarto retiro de fondos de las AFP “este cuarto retiro es muy distinto a los anterior. La economía aún no repuntaba, cosa que hoy esta pasando y las condiciones económicas son distintas”, dijo.

🎙 #PensemosChile | Conversamos con el Ministro de Hacienda Rodrigo Cerda: "Esta crisis no ha dejado heridas profundas y una de ellas ha sido la económica. Las ayudas van a estar disponibles" Síguelo por ADN y comenta 👉 https://t.co/vB5EmCRRVX pic.twitter.com/r45diDayhl — Radio ADN (@adnradiochile) August 16, 2021

“El cuarto retiro pueden ser montos muy considerables y desde ese punto de vista lo que tiene que ocurrir es que la gente que retira, la AFP tendrá que liquidar papeles y ahí, cada vez que tu liquidas el papel generas una pérdida, por lo que es posible que veamos aumentos en las tasas de interés; podemos tener impactos macroeconómicos importantes”, complementó el Ministro Rodrigo Cerda en Pensemos Chile.

Respecto a las conversaciones que sostiene el Ejecutivo con los parlamentarios para poder frenar este posible cuarto retiro, el ministro de Hacienda indicó que “estamos conversando no solo con los parlamentarios de Chile Vamos, si no que también con los de oposición, porque tienen una responsabilidad importante respecto a aprobar o no el cuarto retiro”, dijo.

IFE laboral en Pensemos Chile

El ministro Rodrigo Cerca continuó aseverando sobre las ayudas sociales que “en la medida que sigamos con la situación pandémica controlada, vamos a poder migrar más a IFE laborales. Esperamos que este sea el escenario y estamos pensando que vamos caminando paulatinamente hacia esa dirección”, sostuvo.

🎙 #PensemosChile | Ministro de Hacienda Rodrigo Cerda: "Estas ayudas (IFE) le permiten a la gente reconstruir estas heridas económicas que ha dejado la pandemia" Síguelo por ADN y comenta 👉 https://t.co/vB5EmCRRVX pic.twitter.com/p5r5D12bUr — Radio ADN (@adnradiochile) August 16, 2021

“Con este IFE Universal deberíamos poder reemplazar la intensión de un cuarto retiro. En ese sentido solo decirle a los chilenos que estamos trabajando para ustedes”, complementó Rodrigo Cerda.

Insistió en que “estas ayudas le permiten a la gente reconstruir esas heridas económicas. Esto sí necesita ir haciendo un cambio, ir transitando a ayudas más laborales, pero esa transición no la podemos hacer de un día para otro. Cuando veamos la discusión presupuestaria, no veremos los IFE salvo que la situación pandémica vuelva”, aseguró el secretario de Estado.

Proyecto Dominga

Al finalizar, tuvo palabras para la discusión respecto al proyecto minero y portuario Dominga: “lo primero es que hay una institucionalidad para resolver este tipo de cosas. Creo que no es el momento de emitir ninguna opinión respecto a este posible comité de ministros”, dijo.

“Ahora, esto nos permite tener debates ahora, podemos escuchar a la ciudadanía. Además quiero mencionar que como Ministerio de Hacienda, estamos haciendo grandes gestiones en Medio Ambiente, como el bono verde, el que sirve para financiar proyectos medioambientales”, cerró el secretario de Estado en Pensemos Chile.

Krist Naranjo en Pensemos Chile respecto a Dominga

La conversación continuó con la Gobernadora Regional de Coquimbo, Krist Naranjo, del Partido Ecologista Verde de Chile (PEV), respecto a la aprobación del proyecto minero y portuario Dominga: “estamos en desacuerdo los gobernadores con que no nos incluyeran en el conversación respecto al proyecto. Hay procedimientos que han sido más políticos que funcionales”, partió aseverando.

“Hay varios temas de diseño que en la propuesta técnica no están bien resueltos. Son varios temas que no lo hacen proceder, porque finalmente el estudio de impacto ambiental es totalmente válido, hay que hacer una revisión bastante profunda”, complementó Naranjo.

🎙 #PensemosChile | Gobernadora de la Región de Coquimbo, Krist Naranjo: "Hay procedimientos que han sido más políticos que funcionales". Síguelo por ADN y comenta 👉 https://t.co/vB5EmCRRVX pic.twitter.com/hUeDcqC9q8 — Radio ADN (@adnradiochile) August 16, 2021

En el cierre, comentó la agenda de trabajo que tienen en la gobernación respecto a Dominga y otros proyectos: “tenemos una propuesta de trabajo regional respecto a la crisis hídrica y el desempleo“, indicó.

“Existen tecnologías para que los rubros destacados de nuestra región, como la minería, la agricultura o el turismo, puedan implementar estas innovadoras tecnologías y que de paso minimizan el impacto ambiental“, finalizó la gobernadora regional de Coquimbo, Krist Naranjo.