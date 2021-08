Allanamiento a la celda de Martín Pradenas terminó con el decomiso de pendrives y otros elementos

Faltan solo tres días para que cierren la investigación del caso de Antonia Barra, causa judicial en la que Martín Pradenas está acusado de abuso sexual y violación.

Uno de los últimos acontecimientos en el caso fue que Gendarmería realizó un allanamiento a la celda de Pradenas, donde encontraron varios elementos.

Recordemos que además de violación y abuso sexual reiterado, Martín Pradenas está siendo investigado por obstrucción a la justicia. Esto, porque reportó que el celular con el que se comunicó con Antonia Barra estaba supuestamente destruido. Sin embargo, finalmente fue encontrado.

Este caso impactó fuertemente a la sociedad luego que se conociera que la joven se suicidó tres semanas después de la agresión sexual. Sin embargo, la defensa cuestionó en varias ocasiones que autoridades identificaran como suicidio a la muerte de Antonia Barra.

“A lo largo de los más de 18 meses de investigación han surgido indicios suficientes para cuestionar el suicidio como causa de muerte de la víctima. En atención a aristas que no se investigaron, hechos comprobados que no se han considerado y la evidente visión de túnel que ha tenido el ente persecutor en esta materia”, dijo en semanas pasadas Javier Jara Müller, el abogado defensor.

¿Qué encontraron en el allanamiento a la celda de Martín Pradenas?

Según informó Chilevisión Noticias, Gendarmería halló en el reciente allanamiento de la celda de Martín Pradenas varios pendrives y una tarjeta de memoria. El acusado se negó a declarar tras la incautación de estos elementos, remitidos al Ministerio Público, confirmó el coronel Sebastián Urra.

Además, el padre de Antonia, Alejandro Barra, solicitó que estas pruebas sean periciadas, aunque la Fiscalía no acogió la petición. “Es importante si la prueba contiene material que sirva a la investigación. Si no la sometemos a la pericia de laboratorio, no vamos a saber qué pasó. Para nosotros es muy importante periciarlos”, dijo Antonio Barra.