Concejal de Maipú que encontró los miles de peluches dejados por Cathy Barriga: “La empresa que licitó es una empresa que no existe”

El pasado martes 6 de julio se conoció que la exalcaldesa de Maipú, Cathy Barriga, había gastado cerca de $50 millones en la compra de 15 mil peluches, dineros que estaban destinados para educación.

El concejal de Maipú y presidente de la Comisión de Educación comunal, Bladymir Muñoz, fue quien encontró en una bodega cerca de siete mil peluches, y sobre este tema conversó en el Ciudadano ADN.

“Estos peluches se compraron con fondos FAE (Fondos de Apoyo a la Educación Pública), los cuales llegan a la Corporación de Educación Municipal”, señaló el edil de la comuna.

Asimismo, Muñoz explicó que la idea de de estos peluches era fomentar y fortalecer la matrícula pública, algo que no se logró por parte de Cathy Barriga. “Se gastaron $55 millones en 15 mil peluches, y estos tenían el objetivo de fortalecer lo que era la matrícula pública, como un enganche para que se matricularan en colegios municipales”, indicó.

“Quedaron más de siete mil peluches en esas bodegas que encontramos, por lo que es plata que se perdió“, sostuvo el concejal.

Bladymir Muñoz aseguró que llevarán a cabo una auditoría, puesto que la empresa que hizo los peluches se creó solo por ese fin, y también se encontró una compra de joyas. “La empresa que licitó (los peluches) es una empresa que se creó para este fin, no tiene ninguna otra licitación en mercado público, no existe. Esperamos que la auditoría nos ayude y podamos entregar esto a la Contraloría y a la Justicia para perseguir la responsabilidad tanto administrativa como judiciales”, indicó.

“Hay unas joyas que se les compró a la empresa Swarovski, y se gastaron más de $16 millones en 500 de estas joyas y que no tiene recepción, osea no sabemos a quien se le entregó, no hay rut de personas, no hay nombres, o si se lo llevó para la casa”, sentenció Muñoz.