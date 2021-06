Plataforma “Me quiero salir” permitirá poner fin a contratos de seguros generales

El Sernac informó que la plataforma “Me quiero salir” permitirá poner fin a los contratos de seguros generales. El sitio fue lanzando en junio del año pasado para finalizar vínculos comerciales relacionados con el mercado de las telecomunicaciones.

Desde ahora, en la plataforma los clientes podrán terminar anticipadamente sus contratos de seguros, tales como el seguro de vehículos motorizados; de cesantía; fraude, seguro de hogar, y seguro de robo de especies.

El director nacional del servicio, Lucas del Villar, afirmó que en el mercado “es simple contratar, pero muchas veces es difícil salir”.

#SERNACenVivo 🔴 | Estamos junto a @meconomia y @cmfchile_, anunciando que desde ahora los consumidores podrán terminar sus contratos de seguros generales a través de nuestra herramienta #MeQuieroSalir, lo que se suma a los contratos de telecomunicaciones. pic.twitter.com/1gOzrFW1Ma — Sernac – Chile (Desde 🏠) (@SERNAC) June 4, 2021



“Hoy las personas necesitan más que nunca poder terminar los contratos que no necesitan, no quieren o no pueden seguir pagando. Esta plataforma promueve mejores prácticas, al facilitar a los consumidores poner término a contratos, sin barreras ni dificultades. Por lo tanto, incentiva la competencia en el mercado”, dijo sobre los objetivos de la plataforma Me quiero salir.

En esta primera etapa, seis compañías y corredoras se sumaron voluntariamente a la plataforma: cuatro compañías de seguros y dos corredoras de seguros. Se trata de Corredores de Seguros Cencosud Scotiabank, Banchile Corredores de Seguros, BNP Paribas Cardif, Consorcio, SURA y HDI.