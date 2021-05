Rentas vitalicias: compañías de seguros presentaron recursos de protección para impugnar retiros del 10%

Este miércoles, dos compañías de seguros de vida presentaron recursos de protección ante la Corte de Apelaciones para impugnar el proceso de retiro del 10% para los pensionados de rentas vitalicias.

La primera en interponer esta acción judicial fue Consorcio. En un hecho esencial dirigido hacia la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), la firma consignó que el recurso va dirigido en contra del Presidente Sebastián Piñera, la Cámara de Diputadas y Diputados y el Senado.

“El recurso de protección solicita a los tribunales superiores de justicia restablecer el imperio del derecho y los límites de la soberanía, ordenando al Estado solventar los pagos efectuados y por efectuar que deba hacer la compañía a los pensionados y beneficiarios de rentas vitalicias en virtud del acto impugnado, lo que a su vez evitaría que nuestros clientes, los pensionados, sufran una afectación inmediata en sus pensiones futuras”, señala el texto.

Luego, la compañía Confuturo expuso en otro hecho esencial que “los actos en que incurrieron los recurridos son arbitrarios, contravienen principios fundamentales de nuestro ordenamiento jurídico reconocidos en diversos tratados internacionales ratificados por Chile y actualmente vigentes, y afectan gravemente los derechos de igualdad de trato, no discriminación arbitraria y propiedad”, consagrados en la Constitución.

Cabe señalar que, según cifras públicas de la CMF, ya son más de 213 mil pensionados los que han pedido información acerca del adelanto de las rentas vitalicias, lo que representa cerca del 30% del total.

OJO: Porque la compañía Confuturo también llegó a la Justicia contra el anticipo del 10% de rentas vitalicias. Acusan actos “arbitrarios” y vulneración del derecho de propiedad. @adnradiochile pic.twitter.com/PT5jczEslP — Andrés Huerta 👉📻 (@AndresHuertaCL) May 26, 2021

“Un desastre anunciado”

Hubo reacciones desde el Congreso Nacional. El diputado UDI Guillermo Ramírez señaló que “a los diputados que presentaron este proyecto y a los que lo apoyaron se les advirtió que esto atentaba absolutamente contra todas las normas internacionales, la Constitución y la ley”.

“Cuando ocurrió lo que dijimos que iba a ocurrir, de manera insólita los parlamentarios que promovieron este proyecto le pidieron a expertos en la materia y a las compañías de seguros afectadas que fueran al Congreso a explicar el propio proyecto de ley que ellos habían presentado y aprobado”, agregó el parlamentario gremialista.

En esa línea, Ramírez subrayó que “esto es la crónica de un desastre anunciado y por lo tanto esto requiere que se arregle en la Cámara de Diputados. No basta con decir que uno quiere apoyar a las personas que están bajo las rentas vitalicias con un instrumento que no funciona y que finalmente no va a producir los efectos que se esperaban, esto fue una gran irresponsabilidad”.

“Absolutamente impresentable”

En tanto, la diputada Alejandra Sepúlveda, de la Federación Regionalista Verde Social (FRSV), sostuvo que “es absolutamente impresentable lo que han planteado algunas aseguradoras, como esta demanda que quieren hacer contra el Estado de Chile y la Cámara de Diputados, es impresentable”.

La parlamentaria argumentó que “lo único que está haciendo es abrir una caja de Pandora, donde en términos de la fiscalización del Congreso no nos habíamos metido. Y hoy día lo que vamos a hacer precisamente es incorporar y realizar una comisión investigadora para chequear todo lo que está ocurriendo en rentas vitalicias. Como las complicaciones con el cálculo de las pensiones, la reserva técnica, cómo se capta a las personas, el cálculo de la tasa de mortalidad, etcétera”.

“Pero lo que va a ocurrir es que nadie hoy día va a querer pensionarse con rentas vitalicias. Así que yo espero que ojalá tengan un sentido de entender lo que está pasando en tiempos de pandemia con los jubilados por renta vitalicia pero al mismo tiempo, lo que están haciendo es matarles sus gallinas de los huevos de oro”, sentenció.