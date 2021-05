Voto obligatorio y salario mínimo ya tienen fecha de discusión en la sala de la Cámara

Este martes se realizó la reunión de comités parlamentarios de la Cámara de Diputadas y Diputados, que tuvo como objeto organizar la tabla de sesiones de esta semana.

El acuerdo indica que este miércoles se discutirá el proyecto de reforma constitucional que modifica la Carta Fundamental para restablecer el voto obligatorio en las elecciones populares.

Lo anterior, en alusión a la baja participación que no sólo se vio en los comicios del 15 y 16 de mayo, sino también en otras votaciones, tras la aprobación del voto voluntario el 31 de enero de 2012.

Ese mismo día, se discutirá el proyecto que establece el 24 de junio como feriado legal, con el fin de conmemorar el Día Nacional de los Pueblos Indígenas. De este modo, se pondrá fin al feriado del 29 de ese mes, en el que se tributaba el santoral de San Pedro y San Pablo. Esta iniciativa debe contar con el despacho desde la comisión de Gobierno Interior.

En tanto, este jueves 27 de mayo se debatirá en Sala el proyecto de ley que reajusta el monto del salario mínimo, así como la asignación familiar y maternal, y el subsidio familiar. También otorga ayudas extraordinarias para las familias en el contexto de la pandemia del covid-19.

Se espera que esta tarde se vote la propuesta del Gobierno en la comisión de Trabajo. El Gobierno propuso un aumento para que alcance los $337 mil, es decir, un incremento de $10.500.

Sobre este tema, recordemos que la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) exige un salario mínimo de $500 mil, junto con exigir una discusión sobre la Renta Básica de Emergencia.

“Todo aquello que se venía planteando desde 2020 al Ejecutivo no fue recogido y, lamentablemente, nos tiene hoy en una situación que yo diría que no va a ser mucho mejor si es que no se entiende que las medidas tienen que ser muy audaces“, señaló la presidenta de la CUT, Bárbara Figueroa, en conversación con Meganoticias.