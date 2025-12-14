;

Seis personas resultan heridas en violento choque en Viña del Mar

La SIAT de Carabineros quedó a cargo de las pericias para determinar si la responsable conducía bajo la influencia del alcohol.

Un grave accidente de tránsito se registró cerca de las 5:00 de la madrugada de este domingo en la intersección de calle Viana con Avenida La Marina, en el límite entre Viña del Mar y Valparaíso. El siniestro, que involucró a un vehículo particular azul y un colectivo, dejó un total de seis personas lesionadas, entre ellas una en estado de gravedad.

Según información preliminar entregada por Carabineros, el vehículo particular no habría respetado la luz roja del semáforo mientras se desplazaba desde Viña del Mar hacia Valparaíso, colisionando directamente al colectivo que avanzaba con luz verde. Tras el impacto, la conductora del automóvil marcó positivo en el alcotest.

Por instrucción de la Fiscalía de Viña del Mar, la Sección de Investigación de Accidentes de Tránsito (SIAT) quedó a cargo de los peritajes, los que serán fundamentales para determinar si la mujer manejaba bajo la influencia del alcohol o en estado de ebriedad.

Entre los seis heridos, cuatro corresponden a ocupantes del vehículo particular; los otros dos, el conductor del colectivo y un pasajero que se dirigía hacia Valparaíso, resultaron lesionados al interior del transporte.

La magnitud del choque obligó a Bomberos a realizar un complejo rescate, retirando dos puertas del colectivo para liberar a uno de los afectados.

