;

Elecciones Presidenciales en Chile 2025: evacúan local de votación en Valparaíso por presunto artefacto explosivo

Información preliminar apunta a que un hombre se habría contactado con el número 133 para dar cuenta de esta situación.

Juan Castillo

Gonzalo Pérez

28 de noviembre 2022 / SANTIAGO Un artefacto explosivo se encontró en las inmediaciones de un edificio en la comuna de Providencia. Los trabajadores de la empresa Oxiquim fueron evacuados del lugar. FOTO: CAROLINA REYES MONTERO/ AGENCIAUNO

28 de noviembre 2022 / SANTIAGO Un artefacto explosivo se encontró en las inmediaciones de un edificio en la comuna de Providencia. Los trabajadores de la empresa Oxiquim fueron evacuados del lugar. FOTO: CAROLINA REYES MONTERO/ AGENCIAUNO / Carolina Reyes Montero

Debido a un aviso de bomba, Carabineros inició el desalojo de un local de votación en Valparaíso.

En detalle, se trata del colegio Eleuterio Ramírez, en la parte alta de la “Ciudad Puerto”, donde personal del GOPE se encuentra realizando la revisión completa del establecimiento.

Información preliminar apunta a que un hombre se habría contactado con el número 133 de Carabineros, dando cuenta de la instalación de este supuesto artefacto explosivo.

Tras el aviso, personal policial concurrió al lugar e implementó los protocolos para este tipo de casos.

Contenido patrocinado

&#039;Cuestión muy fuerte llegaría a Chile&#039;: Latife Soto lanza preocupantes predicciones de salud mundial que traería muertes

'Cuestión muy fuerte llegaría a Chile': Latife Soto lanza preocupantes predicciones de salud mundial que traería muertes

Portal 12/12 para la abundancia: Estas son las recomendaciones para cada signo del zodiaco

Portal 12/12 para la abundancia: Estas son las recomendaciones para cada signo del zodiaco

Estrenan primer vistazo a película de Street Fighter: Así se ven Ryu, Ken y más en live action

Estrenan primer vistazo a película de Street Fighter: Así se ven Ryu, Ken y más en live action

Bruno Mars compara el impacto de “APT” con Gangnam Style: “Nunca antes lo había visto”

Bruno Mars compara el impacto de “APT” con Gangnam Style: “Nunca antes lo había visto”

&#039;Yo tengo 43 años, soy divorciada, sin hijos, pago mis impuestos. Tengo derecho a vivir mi sexualidad como quiero y a hacer chistes de lo que se me dé la gana&#039;

'Yo tengo 43 años, soy divorciada, sin hijos, pago mis impuestos. Tengo derecho a vivir mi sexualidad como quiero y a hacer chistes de lo que se me dé la gana'

Tendencias 2026: maquilladora adelanta los colores y técnicas que serán furor

Tendencias 2026: maquilladora adelanta los colores y técnicas que serán furor

¡Iron Maiden vuelve a Chile en 2026! La banda confirmó su regreso a Santiago y los detalles de la gira &#039;Run For Your Lives&#039;

¡Iron Maiden vuelve a Chile en 2026! La banda confirmó su regreso a Santiago y los detalles de la gira 'Run For Your Lives'

Pablito Pesadilla fusiona talentos con Bryartz para dar vida a &#039;EL ALMACÉN #09&#039;

Pablito Pesadilla fusiona talentos con Bryartz para dar vida a 'EL ALMACÉN #09'

Berta Lasala impacta tras revelar el millonario monto que hubiese recibido Daniel Alcaíno en el Festival de Viña

Berta Lasala impacta tras revelar el millonario monto que hubiese recibido Daniel Alcaíno en el Festival de Viña

Trivia: Dime cómo eres y te diré qué película de Navidad ver esta noche

Trivia: Dime cómo eres y te diré qué película de Navidad ver esta noche

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad