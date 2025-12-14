Elecciones Presidenciales en Chile 2025: evacúan local de votación en Valparaíso por presunto artefacto explosivo

28 de noviembre 2022 / SANTIAGO Un artefacto explosivo se encontró en las inmediaciones de un edificio en la comuna de Providencia. Los trabajadores de la empresa Oxiquim fueron evacuados del lugar. FOTO: CAROLINA REYES MONTERO/ AGENCIAUNO / Carolina Reyes Montero

Debido a un aviso de bomba, Carabineros inició el desalojo de un local de votación en Valparaíso.

En detalle, se trata del colegio Eleuterio Ramírez, en la parte alta de la “Ciudad Puerto”, donde personal del GOPE se encuentra realizando la revisión completa del establecimiento.

Información preliminar apunta a que un hombre se habría contactado con el número 133 de Carabineros, dando cuenta de la instalación de este supuesto artefacto explosivo.

Tras el aviso, personal policial concurrió al lugar e implementó los protocolos para este tipo de casos.