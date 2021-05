ISP descartó existencia de “variante chilena” de covid-19 tras hallazgo en Israel y Minsal se contactó con embajada

Durante esta jornada se conoció el contenido de un comunicado del Ministerio de Salud de Israel, el cual aseguraba que se había detectado una “variante chilena” de covid-19 en un adulto vacunado, cuya procedencia aún se desconoce.

Consultados por ADN sobre esta situación, desde el Instituto de Salud Pública (ISP) descartaron la existencia de esta mutación, tras revisar la información emanada desde dicho país.

El director (s) del organismo, Heriberto García, explicó que “automáticamente fuimos a revisar lo que es la base de datos internacional Gisaid, que te dice cuáles son las variantes que están circulando en el mundo”.

“Ellos, que son los que le ponen nombres a las variantes, no han detectado y no han nombrado ninguna variante como chilena. Por lo tanto, debió haber sido un caso de un israelí que pasó por Chile y que tiene una de las tantas variantes que existen en Chile y que no están definidas como de preocupación o de interés. Dentro de esas, estamos hablado de más de 900 variantes que podrían existir”, sostuvo.

En esa línea, subrayó que “en este momento no hay ninguna denominación de una variante como chilena“.

El ministro de Salud, Enrique Paris, también fue consultado por ADN y señaló que fue informado del caso por parte de la embajadora de Israel en Chile, Marina Rosenberg.

Además, como Minsal se sumaron a las palabras del ISP sobre que aún no se ha detectado una “variante chilena”.