Familia de estudiante que murió electrocutado en clases alega que no ha tenido respuesta del colegio y del Estado

El día 24 de noviembre, tras el anuncio del Gobierno de un retorno a clases presenciales voluntarias, Byron Díaz Barraza asisitó al Liceo Industrial Las Nieves en la comuna de Puente Alto.

En un taller de electricidad y bajo la supervisión de un profesor, Byron manipulaba elementos de alto voltaje. De pronto, recibió una descarga electrica, lo que le produjo la muerte.

A cinco meses de lo ocurrido, la familia aún busca justicia y esclarecer las responsabilidades de este hecho, aún más cuando todo indica que los materiales utilizados por Byron en dicho taller no contaban con las mantenciones correspondientes.

“Como institución ellos están viendo más la imagen de ellos, que no se vea perjudicada, a que se hagan responsables del accidente de mi hijo Byron. No nos han dado ninguna respuesta, nada”, señaló Juan Carlos Díaz, padre del joven, en conversación con ADN.

Sobre las acciones judiciales en contra del colegio, Díaz remarcó que “si tengo que hacer esto para que ellos se hagan cargo de la responsabilidad que tienen como institución por el accidente de mi hijo, lo voy a hacer. No me voy a quedar de manos cruzadas de que la responsabilidad se la den a mi hijo, siendo que no fue así“.

“Es difícil para nosotros como familia tomar esto, asumir la pérdida de nuestro hijo, hermano de nuestros hijos. Sentarlos a comer, a tomar desayuno, almorzar y no ver que está él con nosotros, o reírnos y ver que nos falta él. Es bien doloroso para nosotros como familia”, finalizó.

Sin autorización de la SEC

El abogado de la familia, Javier Susacasa, confirmó que incluso la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) emitió un informe donde se indica que los materiales ocupados por Byron en el taller y por tanto, dispuestos por el liceo, no estaban en buenas condiciones.

“Lo que la familia pretende es establecer la responsabilidad y cómo ocurrieron los hechos. Por un lado del colegio, de velar por la seguridad de los alumnos, pero no sólo de garantizar o asegurar el retorno seguro, sino que las condiciones de las instalaciones“, detalló el profesional.

Agregó que “de acuerdo a los antecedentes que hemos podido reunir hasta ahora, la SEC ha establecido y estableció que la instalación del colegio no contaba con los permisos ni las autorizaciones correspondientes para proteger a los presentes, alumnos, profesores o quien sea, por temas eléctricos. Entonces esa es la paradoja”.