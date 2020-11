Joven escolar de 18 años murió electrocutado en un colegio de Puente Alto

La tarde de este lunes se constató la muerte de un escolar de 18 años, perteneciente al Colegio Industrial Las Nieves de Puente Alto. De acuerdo a los antecedentes, la víctima falleció producto de una descarga eléctrica en el contexto de una clase de electrónica.

La policía uniformada recibió la alerta por parte del mismo personal del establecimiento, quienes realizaron las maniobras de reanimación. Luego, el estudiante fue trasladado al Hospital Sótero del Río, lugar donde finalmente falleció.

Las primeras indagatorias señalan que el joven murió producto de una descarga al manipular un motor. Había sido citado a esta clase tras el retorno a las aulas del colegio.

La Brigada de Homicidios de la PDI, en conjunto con la Fiscalía Metropolitana Sur, analiza las causas del deceso, mientras que la Seremi de Salud revisará si el colegio contaba con las medidas de seguridad respectivas para desarrollar estas actividades.

Una apoderada del establecimiento denunció que esta muerte habría sido por “negligencia”, ya que las máquinas no se encontraban en buen estado. “No deberían haber vuelto los niños a clases, con lo de la pandemia, cuánto tiempo estuvieron las máquinas sin mantenimiento. Entonces uno no está seguro si la mantención se hizo o no se hizo”, afirmó, junto con manifestar la consternación entre los cercanos al joven fallecido.

Otra integrante de la comunidad escolar, hermana de otro estudiante, señaló que “no se tomaron las medidas adecuadas, puede haber sido tanto error del profesor como a lo mejor del alumno, pero en este caso la negligencia parte desde el colegio y eso está más que claro“.