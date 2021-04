Padres de Tamara Moya tras funeral de Tomás Bravo: “Quedamos con su mamá en seguir luchando por nuestros hijos”

A casi dos meses de haber sido encontrado sin vida en el sector de Caripilun, la tarde de este sábado se realizó el funeral de Tomás Bravo en la comuna de Arauco. Evento en el que tuvo una masiva convocatoria, donde estuvieron presentes familiares, amigos y cercanos, al igual que los papás de Tamara Moya, la niña de cinco años que murió durante una encerrona en Huechuraba.

Camila Almonacid y Raúl Moya conversaron con ADN para dar a conocer sus impresiones, revelar la relación que ambos han tenido con la familia del menor y cómo se han impuesto la consigna de conseguir justicia para sus hijos.

En primera instancia y tras haber finalizado el funeral, Raúl dijo que decidieron asistir para “acompañar a Estefanía (mamá de Tomás Bravo) y a su familia, poder despedirnos también de ella y darle nuestro apoyo, decirle que cuenta con nosotros para lo que sea que necesite y sobre todo confesarle la admiración que tengo por ella, porque el caso de nosotros ya ha sido muy dramático y sigue doliendo hasta el día de hoy, pero al menos nosotros pudimos llevar este proceso ‘de una forma más normal’“.

“Ella tuvo a su hijo perdido durante nueve días, se demoraron más de dos meses en entregarle el cuerpo y eso se le agregan todos los errores y contradicciones que ha habido en la investigación judicial, entonces, yo creo que realmente esa mujer es, para poder mantenerse hasta el día de hoy, quiere decir que es una persona muy fuerte”, agregó.

“Pudimos compartir un poco con ella, sobre todo Camila que ellas han estado en contacto prácticamente durante un mes, o quizás un poquito más, este dolor en común que amabas sufren como madres de hijo único las ha unido bastante en este tiempo que han tenido contacto. Entonces, Estefanía quiso que Camila, el abuelo y yo la acompañáramos en este proceso. El objetivo de nuestro viaje es que ellas pudieran acompañarse mutuamente”, continuó.

Otro punto que mencionó el padre de Tamara Moya, es que “para mí, Tamara no tenía por qué estar descansando, porque era una niña llena de energía, llena de vida y pensar que ella ahora descansa en paz es solamente una forma de consolarse, pero si en realidad insistimos enfocarnos en eso – en que descanse – para mí ya se cumplió una parte súper importante de que estos sujetos cayeron detenidos y espero que no salgan hasta que cumplan sus condenas”.

“Ahora nosotros también tenemos que luchar para que las condenas que reciban sean las máximas posibles. No puedo hablar en nombre de Estefanía, pero sí me imagino que ellos como familia van a buscar justicia y quieren que el caso se esclarezca y que los culpables paguen todo lo que tengan que pagar, pero yo no puedo pretender representarla a ella y hablar en su nombre”, concluyó.

Por su parte, la madre de Tamara emplazó a las personas que han criticado a la mamá de Tomás Bravo durante el desarrollo de todo el caso: “Yo creo que la gente que tanto la critica, que tanto la señala, que tanto la culpa, ojalá ellos se dieran cuenta de cómo ella está sufriendo y cómo ella misma se está culpando de todo esto. Yo creo que deberían ponerse la mano en el corazón, cerrar los ojos y ver que pudieron ser ellos los que pudieron haber perdido un hijo, y estar señalándola me parece una cosa aberrante”.

“Que le digan que es una asesina es una impotencia lo que uno siente, porque una la viene a acompañar y ver ese tipo de reacciones de la gente que, en vez de estar ayudándola, la está criticando es aberrante, de verdad”, sostuvo.

Finalmente, Camila reveló que “a Estefanía le tengo una amistad. Le decía que más que ya amigas que compartíamos este dolor, nosotras ya éramos hermanas, tal vez hermanas de sufrimiento, y me llevo a Estefi en el corazón, me llevo a Tomasito en el corazón y quedamos con Estefi de seguir en contacto y de seguir luchando por nuestros hijos”.

“Creo que eso es lo que uno que importa, porque ya no podemos detenernos y vamos a seguir hasta lo último, hasta conseguir justicia por su hijo, así como se está haciendo justicia por mi hija”, concluyó.