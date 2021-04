Papá de Tomás Bravo tras reunión con la Fiscalía: “Quedamos con un sabor amargo, no era lo que esperábamos”

Durante el velorio de Tomás Bravo, el niño de tres años fue estuvo desaparecido nueve días y que luego fue encontrado sin vida en Arauco, su padre, Moisés Bravo, se refirió a la reunión que tuvo junto a la mamá del menor de edad y a la fiscal regional Marcela Cartagena el martes pasado.

Luego de agradecer “a todos los chilenos” por el apoyo y cariño que recibió la familia durante el cortejo fúnebre desde el Servicio Médico Legal (SML) de Concepción, hasta la sede social de Raqui Bajo, Bravo manifestó su inquietud por las respuestas que recibió por parte de la persecutora a cargo de la investigación.

“La verdad de las cosas es que igual quedamos con un sabor amargo, no era lo que nosotros esperábamos”, dijo Moisés. “Hemos esperado respuesta muchas veces y muchas veces hemos recibido las mismas respuestas a cambio, de relleno”, agregó.

“Por mi parte, estamos tratado de hacer todo lo posible por encontrar justicia, tanto con mis abogados como con los abogados de Estefanía. La verdad es que estoy mil por ciento enfocado en buscar justicia, en buscar a los culpables y saber principalmente quién fue el inhumano que le hizo esto a mi hijo”, indicó.

Bravo también se refirió a la causa de muerte de Tomás y manifestó que “yo siento que sí hay participación de terceros y que esto no fue, como muchas personas dicen, muerte natural, esto no es así. Yo siento que no es así y la verdad es que por algo aún mantienen la carpeta cerrada”.