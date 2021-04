Caso Tomás Bravo: Fiscal Cartagena sostuvo que causa de muerte concluida por el SML es “precipitada”

Durante la tarde de este martes, la fiscal regional Marcela Cartagena se reunió con los papás de Tomás Bravo para abordar la filtración del informe de autopsia que emitió el Servicio Médico Legal (SML) del menor de tres años fallecido en la región del Biobío.

Tras el encuentro que duró cerca de cuatro horas, la persecutora dijo que “respecto de la causa de muerte de Tomás, yo puedo asegurar que hay un montón de causas de muerte que están descartadas, pero no todas. Queda más de una que está dentro de las líneas de trabajo que nosotros estamos investigando médicamente”.

“Las conclusiones del Servicio Médico Legal proponen una que a mí me parece que la proponen de manera precipitada, desde el punto de vista que creo que faltan cuestiones que, efectivamente, estamos haciendo que debieron tener en cuenta. Es probable que la conclusión sea esa, pero desde el punto de vista de cómo yo estoy viendo los antecedentes, pienso y creo que debieron haber esperado. Una línea de trabajo en cuanto a causa de muerte es esa, pero no es la única”, continuó.

También, la fiscal confirmó que se está investigando el hecho de la filtración del informe del SML.

Además, la fiscal dijo que el Ministerio Público mantiene diversas tesis sobre cómo murió Tomás, “dentro de las cuales está la que usted menciona (participación de terceras personas) sin ninguna duda”. “Todavía incluye a todas las personas que han sido sindicadas como sospechosas”, agregó.

Situación del fiscal Ortiz

Por otra parte, Cartagena se refirió a la polémica que ha generado en torno al fiscal José Ortiz, luego que familiares del niño fallecido pidieron que el persecutor se aleje de la causa.

“La familia de Tomás ha pedido que él no intervenga en la investigación y, efectivamente, él no ha intervenido desde que yo me hice cargo de la investigación por disposición del fiscal nacional”.

No obstante, la persecutora fue enfática en señalar que “no hay causal de inhabilidad al fiscal”.