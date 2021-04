Bono Clase Media: se han aceptado más de 1 millón 600 mil solicitudes y se han presentado 260 mil apelaciones, según ministra Rubilar

La ministra de Desarrollo Social y Familia, Karla Rubilar, informó que más de 1 millón 600 mil solicitudes del Bono Clase Media han sido aprobadas y se han presentado 260 mil apelaciones.

En conversación con ADN Hoy comenzó informando: “Tenemos más de 1 millón 600 mil bonos que ya han sido aceptados, que esperamos pagar durante los próximos días, probablemente los primeros van a ser a fin de mes“.

Mientras que sobre las personas que fueron rechazadas para el beneficio y reclamaron, indicó: “Teníamos hasta anoche más o menos 260 mil apelaciones solicitadas en el sistema“.

Razones de rechazo y cómo apelar

“Las apelaciones se pueden realizar en la misma página web, ahí hay un banner que lo que dice es que si uno tiene un reclamo acceder. Se despliega una pantalla que permite ingresar los antecedentes nuevos que pueden tener las personas que rebatan la información y las razones por las cuales el SII con la información que tiene dice que no califican con el diseño del Bono Clase Media y los que pueden ser beneficiados”, explicó la ministra.

Respecto a lo anterior, señaló que “nos pueden pasar dos cosas en este tema: primero, que los datos que tiene el SII, no por culpa de ellos, sino que puede ser por información que no haya llegado bien de los empleadores, AFC o quién sea, tengan unos datos errados y que con los nuevos antecedentes que suban las personas a las plataformas se puedan subsanar esas diferencias, y, por lo tanto, acceder al bono y préstamo social que parte el 8 de mayo”.

“Otras personas puede que no califiquen y que no accedan al beneficio porque el diseño del bono no les permita realmente ser de las personas que queríamos pudiera llegar este beneficio, por ejemplo, que tengan montos más bajos del monto umbral de ingreso que pusimos en el sueldo mínimo de 2019; que tengan más de $2 millones, que son personas que tampoco dejamos en el bono; o personas que tengan caída del ingreso menor al 20%”, detalló.

Agregando: “Esas personas nosotros entendemos que lo siguen pasando mal, que requieren una ayuda estatal, y, por lo tanto, lo que tenemos que ver con esas personas es ahora, por ejemplo, con el nuevo IFE ampliado si ellas califican a la protección con este mecanismo que se va a entregar por tres meses, o alguna de las otras herramientas de protección como la Ley de Protección del Empleo o el Fogape“.

Creación de “nueva herramienta”

“Si es que no calificaran en ninguna de esas alternativas, el Presidente nos ha mandatado a tener que encontrar o crear una nueva herramienta de protección social para que esas personas sí reciban la protección que requieren en estos momentos difíciles”, afirmó.

De igual forma, sobre el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) ampliado, que fue anunciado este lunes por el mismo Presidente Sebastián Piñera, Rubilar aseguró: “En el 80% del Registro Social de Hogares están 2 de cada 3 chilenos. El 66% de la población de nuestro país se encuentra en un hogar catalogado en el 80% de vulnerabilidad”.

“Por lo tanto, vamos a llegar a más de 6 millones de hogares y más de 13 millones de chilenos con un monto que es de $100.000 por integrante del hogar en una familia de cuatro, montos decrecientes a partir del quinto integrante y con un tope de 10 integrantes por el hogar”, finalizó.