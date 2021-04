¿Faltan vacunas contra el Covid-19?: Ministro de Salud llamó a que municipios apliquen el fármaco “respetando el calendario”

“Hay que respetar estrictamente el calendario de vacunación”, fue el llamado que hizo durante la tarde de este sábado el ministro de Salud, Enrique Paris, luego de ser consultado sobre la falta de stock de vacunas contra el Covid-19 que han acusado algunos municipios del país en las últimas semanas.

Durante el balance del estado de la pandemia en el país, el ministro indicó que si ha faltado el medicamento en algunas comunas, puede ser porque no se ha respetado el calendario establecido por la cartera que encabeza.

“Pedimos que se respete el calendario de vacunación porque cuando se dice que no hay vacunas, sabemos qué personas se están vacunando, y desgraciadamente muchos municipios vacunan gente que no corresponde al calendario que está entregando el Minsal, si vacunas gente que no está en el calendario, no da la cantidad de vacunas”, explicó al autoridad sanitaria.

Enrique Paris agregó que el Minsal sabe qué personas han recibido el fármaco, apuntando que “se vacuna gente que no corresponde, gente de 20 años, de 18 años, no es una crítica, es una corrección a ese tema“.

El problema, puntualizó el ministro es que las cantidades de vacunas se entregan en cantidades correspondientes a la población contemplada en el calendario, y “en relación al Censo“, por lo que reiteró que se deben respetar los tiempos que han sido publicados para evitar que se retrase la inoculación.