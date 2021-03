Ministro Enrique Paris y permiso de vacaciones: “Quizás debimos ser más estrictos”

En respuesta a los cuestionamientos sobre las denominadas “cuarentenas dinámicas”, el ministro de Salud, Enrique Paris, defendió las medidas que se tomaron en el plan Paso a Paso y remarcó los perjuicios que tendría una cuarentena total en la Región Metropolitana para las familias en situación de vulnerabilidad.

En entrevista con T13, el secretario de Estado argumentó que “Chile no tiene un sistema adecuado de seguridad social. Hay mucha persona que no tiene una tarjeta de débito, una tarjeta de crédito, no tiene dinero y tiene que salir a trabajar. Hay que equilibrar el concepto sanitario con la salud de las personas”.

Agregó que “es muy fácil desde el olimpo lockdown, además con palabras en inglés que la gente no entiende, ‘cierren todo’, pero cómo ayudamos a esa gente. Paralelamente hay que tener medios económicos para ayudar a toda esa gente”.

En ese sentido, Paris justificó —por ejemplo— que La Florida estén en la fase 1 de Cuarentena, no así las comunas vecinas. Similar situación tiene Santiago. “Obviamente que nosotros tenemos que colocar en cuarentena las comunas que tienen tasa de incidencia mucho más alta. La Florida tiene una tasa mucho más alta que la media nacional”, sostuvo el ministro.

“Poco claros en comunicación de riesgo”

También respondió las críticas en torno al permiso de vacaciones, sindicado por la comunidad científica como el causante del incremento en los casos de Covid-19 en las últimas semanas. Asimismo, el titular de Salud descartó que se haya priorizado la reactivación económica a la hora de planificar esta medida.

“Se ha dicho que la economía predomina y eso no es así. El Presidente de la República siempre ha dicho que la principal preocupación es la salud (…) Nosotros fuimos poco claros en cuanto a la comunicación de riesgo con el permiso de vacaciones. En el lugar de vacaciones, a lo mejor la gente se relajó, no se comportó adecuadamente, dejó de usar mascarillas, dejó de lavarse las manos. Además, eso es lo mismo que pasó en otros países. Quizás debimos ser más estrictos”, expresó Paris.

Además, señaló que “nos echan la culpa a nosotros, al Ministerio de Salud, que yo no tengo peso, pero este es un virus nuevo, que no tiene antecedentes”. Lo anterior, en el contexto de la controversia que generaron los dichos de la presidenta del Colegio Médico, Izkia Siches.

Elecciones y más vacunas

Consultado sobre el llamado desde algunos sectores a la suspensión de las elecciones del 10 y 11 de abril, Paris contestó que “después del plebiscito no hubo ninguna explosión, no hubo ningún aumento de casos. Por lo tanto, si esos protocolos se manejan bien, no tenemos ese temor. La decisión no la toma solo el Ministerio de Salud, tenemos que conversarlo”.

“Habría que conversarlo con el Servel, con el Parlamento para tomar una decisión. Tenemos que tomar las decisiones con base a la evidencia de los números”, subrayó.

Finalmente, el ministro de Salud informó que cerca de cuatro millones de vacunas Sinovac llegarán a Chile en los próximos días, además de 200 mil dosis de la tecnología AstraZeneca, con las que se espera continuar con el proceso de vacunación, en el que se inoculará a las personas sanas a partir del miércoles, desde los 59 años.