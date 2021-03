“Estamos en guerra campal con el gobierno”: Izkia Siches lanzó duras críticas contra La Moneda y el ministro Paris

En una detallada y distendida conversación de 83 minutos, la presidenta del Colegio Médico, la doctora Izkia Siches, realizó duros descargos en contra del Gobierno, especialmente contra el Presidente Sebastián Piñera y el ministro de Salud, Enrique Paris.

En conversación con el podcast La Cosa Nostra, a cargo de Mirko Macari, Alberto Mayol y Darío Quiroga, la dirigenta gremial habló en detalle sobre la relación entre la entidad y La Moneda, a más de un año de la pandemia del Covid-19. La charla se produjo en el contexto del aumento de casos de Covid-19 en el país y la compleja situación de las camas críticas.

“Yo creo que aquí va a haber responsabilidades políticas que en algún momento se van a tener que pasar. Porque hay definiciones que no son livianitas: o sea, estamos hablando de que vamos a llegar a 30 mil muertos este mes. Entonces, hay definiciones que cuestan vidas y yo creo que no se las han tomado tan en serio”, sostuvo la facultativa, en palabras que citó La Tercera.

Agregó que “llevo casi un año en esa Mesa Social, y hago muchas propuestas y todo, pero las únicas veces que me escuchan es cuando efectivamente hago declaraciones un poco más altisonantes. No funciona esa Mesa Social para llegar a acuerdos, no es una instancia que tenga poder, no corta nada, es una cuestión a la que yo voy, pero me sirve como denuncia”.

Siches se refirió a la figura del ministro Paris, pese a que también justificó su actuar e indicó que “es una buena persona”: “Creo que él quería ser sobre todo ministro y estuvo disponible y está disponible a tragarse todas las del gobierno, independiente de que no esté de acuerdo”.

“Entiendo que lo más probable es que el ministro diga: ‘Oigan, pero es que por qué no hacen esto’, y le dicen: ‘No, en realidad vamos a hacer otra cosa’. Y él va, pone la cara, como buen soldado, en cada uno de los matinales, de las mañanas, haciendo el reporte, pero no veo una capacidad de incidir”, subrayó la presidenta del Colmed.

Además, afirmó que “no veo que él hoy día esté trabajando por controlar la pandemia, porque estuviera otro gallo… Porque tú tampoco querís pasar a la historia como el gallo que se le cayó el castillo de naipes”.

También utilizó los términos “infelices” y “nefastos” para referirse al Gobierno, con fuertes cuestionamientos a la gestión de la pandemia. “Yo personalmente la he pasado bien mal con este gobierno. Nosotros ahora con todo lo que ha pasado en la pandemia estamos pero en guerra campal con el gobierno, porque los gallos, además en toda la pandemia, yo que he sido súper señorita, voy a todas las reuniones y me saco fotos con todos los infelices, nos han pasado goles, ni una cuestión gremial”, sostuvo.

“Es que ningún gobierno nos había tratado tan mal. Y en medio de la pandemia, nosotros cuidando a los pacientes… ¿Tú crees que nosotros vamos a hacer un paro? ¡Jamás vamos a hacer un paro! ¿Por qué? Porque el paro va a matar a los pacientes, que no son de ellos, son del pueblo, son pobres, y ahí sí que yo tengo una raya cruzada en que es imposible… Son lo peor. O sea, no podría, ni por la estrategia ni por nada, ir a votar por… Aunque nos vendan la pomada, creo que han sido nefastos”, expresó Siches.

Revisa la entrevista completa aquí: