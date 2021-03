Comisión de Trabajo del Senado comienza a revisar la reforma previsional

La Comisión del Trabajo del Senado comenzará discutir durante este miércoles la reforma previsional ingresada por el Gobierno de Sebastián Piñera.

La idea del Ejecutivo contempla ampliar la cobertura del pilar solidario al 80% de la población, ampliando los beneficios a 480 mil nuevos pensionados de clase media que no cuenta con ningún apoyo del Estado; y subir la cotización del 10 al 6 %, dividiendo el ahorro extra en partes iguales entre la cuenta individual de cada trabajador y un ahorro colectivo solidario.

La comisión del Senado está presidida por la senadora Carolina Goic (DC) quien planteó la idea de dividir el proyecto y aprobar como prioridad la ampliación de los beneficios del pilar solidario.

La ministra del Trabajo y Previsión Social, María José Zaldívar, rechazó la propuesto y aseguró que, “si se separa el proyecto”, “no vamos a llegar a la totalidad de la clase media”.

“Nosotros creemos que no podemos dejar nuevamente a un grupo de pensionados atrás. Si se amplía el pilar solidario al 80% más vulnerable estamos llegando a una enorme cantidad de personas que sí son de clase media, pero no estamos llegando a todos. Estamos llegando sólo a aquellos que nunca en su vida cotizaron o que habiendo cotizado no lograron financiar una pensión superior a los 500 mil pesos“, dijo.