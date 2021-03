Fabiola Campillai se refirió a la candidatura constituyente de Gonzalo Blumel

“Me parece bien cara de palo”, así se refirió Fabiola Campillai a la candidatura a la Convención Constitucional del exministro del Interior, Gonzalo Blumel, quien estaba en el cargo cuando un funcionario de Carabineros disparó la bomba lacrimógena que le dio en el rostro, dejándole como secuelas la pérdida total de la vista, el olfato y el gusto.

En conversación con Ciudadano ADN, Campillai indicó que “me parece, por no decir otra cosa, bien cara de palo, él lo hizo muy mal en su tiempo y hoy en día está postulando para la constituyente… eso está de más“.

A esto agregó que “él (Blumel) no debería estar ahí, pero sin duda ellos no tienen vergüenza, y ahí los vamos a tener que ver si logran llegar a la constituyente, que ojalá no lo logre“.

Gonzalo Blumel postula a representar al Distrito 10, correspondiente a Ñuñoa, Providencia, Santiago, San Joaquín, Macul y La Granja, en un cupo del partido Evópoli.

Fabiola Campillai recibió el impacto del proyectil en noviembre de 2019, cuando se dirigía a su trabajo y mientras en las cercanías de su casa se realizaban manifestaciones en el marco del estallido social, luego de haber sido sometida a una serie de operaciones y de haber estado internada de gravedad, reiteró este lunes que no ha recibido ningún tipo de ayuda ni de Carabineros, ni del gobierno.