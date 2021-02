¿Qué pasó con la vacunación en Santiago Centro? Usuarios reclamaron que los hicieron volver a sus casas y ministro dijo que eran “fake news”

Una de las polémicas de la histórica primera jornada de vacunación masiva contra el coronavirus Covid-19 que se inició este miércoles 3 de febrero, se produjo en el Centro de salud familiar (Cesfam) Ignacio Domeyko de Santiago Centro, donde además se realizó la actividad oficial de lanzamiento de la campaña de inoculación del gobierno, con la presencia de los ministros del Interior, Rodrigo Delgado, y de Salud, Enrique Paris, entre otras autoridades.

Según relataron los usuarios que llegaron desde temprano al lugar acompañando a adultos mayores de 90 años, el problema se produjo porque se les pidió que regresaran más tarde debido justamente a la actividad que iban a encabezar las autoridades de gobierno en el lugar.

“Llegamos a las 8:25 horas, había mucha gente afuera, no dejaban pasar a nadie y las enfermeras decían que se había trasladado el inicio de la vacunación a las 10:30 horas porque venía el ministro“, dijo Marcela en ADN, quien llegó hasta el lugar acompañando a su papá.

Luego de esto, agregó que consideró insólito que la hicieran devolverse con su padre, un hombre mayor de 90 años con quien tenía que caminar varias cuadras para regresar más tarde, lo que aún así realizó. Sin embargo, los dejaron en un estrecho pasillo esperando por la atención.

“A las 10:30 horas nos hacen entrar, yo lo único que pedía era que nos sacaran, y afuera estaban entrevistando a otras personas en ese patio, que es donde tenía que hacerse la vacunación, y a los adultos mayores los tenían en un pasillo y no al aire libre”, señaló Marcela.

Ministro Paris: “Eso es falso, eso es crear fake news”

En tanto, el ministro de Salud al ser consultado por esta situación se mostró molesto e incluso calificó el hecho como “fake news”, ya que dijo estar seguro de que el proceso de vacunación se estaba realizando de forma normal en ese Cesfam.

“Eso es absolutamente falso, no tiene nada que ver la pauta de prensa con el retraso, encuentro insólita esa respuesta, no sé de qué Cesfam se trata, vimos como están vacunando atrás, no es verdad… Yo mismo fui a ver a la gente que se está vacunando, eso es absolutamente falso, eso es crear fake news para confundir a la población“, dijo molesto el titular del Minsal.

En tanto, los propios funcionarios del Cesfam, que no quisieron entregar sus identidades a ADN, reconocieron que efectivamente hubo retrasos en el inicio de la vacunación en el lugar.