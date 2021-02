“Es absolutamente falso”: la respuesta de Paris a denuncia de retraso en Cesfam en el inicio de vacunación Covid-19 por pauta del Minsal

El ministro de Salud, Enrique Paris, respondió por una denuncia sobre un retraso en el inicio del proceso de vacunación contra el Covid-19 en el Centro de Salud Familiar (Cesfam) Ignacio Domeyko, en la comuna de Santiago, por la realización de la pauta de prensa del Ministerio de Salud, según funcionarios del lugar.

A primera hora de este miércoles diversos adultos mayores llegaron hasta allí para recibir la vacuna, pero el proceso presentaba un retraso, lo que pudo ser comprobado ADN, presentes en el lugar.

Debido a esto, las explicaciones que le dieron los propios funcionarios del Cesfam a los adultos mayores, y también a ADN, fue que existía un retraso producto de la pauta de prensa que realizaría el Minsal en el centro asistencial, de la cual fueron avisados recién este martes.

Por lo anterior, le indicaron a los ancianos que volvieran al alrededor de las 12:00-13:00 horas. Algunos de ellos sí se retiraron del lugar.

“Es absolutamente falso”

El titular de Salud fue consultado al respecto: “Eso es absolutamente falso, no tiene nada que ver la pauta de prensa con el retraso“, afirmó.

“Todos los consultorios están vacunando, de hecho, yo tengo cifras de que ya habían más de 10 mil vacunados, así que encuentro insólita esa respuesta“, dijo.

“Es falso, vimos como estaban vacunando atrás, no es verdad. La directora del Cesfam está acá y están vacunando, no es verdad, yo mismo fui a ver a la gente que se estaba vacunando“, aseguró.

“Hasta el momento, antes que nosotros entráramos a pauta, ya se habían vacunando a 36 personas, así que eso es absolutamente falso”, reiteró.

“Eso es crear fake news, ¿para qué? para confundir a la población, y no digo que tenga o no un trasfondo político, pero me carga este tipo de noticias“, sentenció molesto.