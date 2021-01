Senadora Rincón fue sancionada por infracción a la Ley de Lobby tras no inscribir reunión con asesores previsionales

La comisión de Ética del Senado sancionó a la senadora y candidata a la presidencia de la Democracia Cristiana (DC), Ximena Rincón, por haber cometido una infracción a la Ley de Lobby.

Esto luego de que la parlamentaria se reuniera con miembros de la Asociación Gremial de Asesores Previsionales (AGAP) el pasado 4 de septiembre, en medio de la polémica en la que se vio envuelta luego de que se diera a conocer un presunto vínculo entre la parlamentaria con Felices y Forrados, de la que su hermano, el exdiputado Ricardo Rincón, es abogado, lobista y asesor.

“A raíz de toda esta acusación de relaciones con Felices y Forrados nos dimos cuenta que mi equipo, que tuvo cambios porque mi jefa de gabinete se fue a España, no había anotado la reunión de los asesores previsionales y un par más. Regularizamos todo, lo anotamos todo y nosotros dimos cuenta a la Comisión de Ética para informar lo ocurrido“, señaló senadora.

A pesar de haber notificado su falta, la comisión decidió multar de igual forma a la senadora por lo sucedido. Medida a la cual la parlamentaria Rincón anunció que apelará en los próximos días,

“Voy a apelar obviamente, porque no hay ninguna intencionalidad y apenas tomé conocimiento del hecho lo reparé“, indicó, ya que “es una infracción a un incumplimiento objetivo, el cual yo comuniqué a la comisión, si no la comisión no sabría y yo reparé inmediatamente”, finalizó.