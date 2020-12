Asociación Gremial de Asesores Previsionales por Felices y Forrados: “Hacen recomendaciones masivas sin conocer a la persona que lo está recibiendo”

La presidenta de la Asociación Gremial de Asesores Previsionales (AGAP), Ann Katharine Clark, cuestionó la estrategia de Felices y Forrados porque no considera las características individuales de cada cotizante y podría significar un daño para aquellos que no siguen sus consejos.

“Ellos hacen recomendaciones masivas sin conocer a la persona que lo está recibiendo, sin conocer su situación particular, la de sus familias, ni los objetivos, no la hacen en forma integral y finalmente no son responsables por el resultado”, dijo en ADN Hoy.

Clark explicó que las recomendaciones de Felices y Forrados, al ser masivas, “son medias verdades”. “No quiero hablar de dolo (…) Pero tienen parte de verdad, parte de omisión o derechamente cosas que no resultan”, afirmó.

“El punto va por el lado del daño que eso provoca a la gente que no lo sigue. Si yo estoy en un fondo y hay un cambio masivo de ese fondo, el valor cuota va a bajar y me provoca un daño y si estoy cercano a pensionarme me provoca un daño inmediato e irrecuperable”, agregó.

La representante de AGAP contó que, por los ley, los asesores previsionales tienen que “rendir pruebas y contratar pólizas de garantía y de responsabilidad civil”, esto último en caso de que sus consejos impliquen un perjuicio para la persona.

“Tenemos que entregar informes finales que respaldan nuestras recomendaciones“, dijo.