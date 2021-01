Seremi de Salud Metropolitana y fiesta clandestina en Cachagua: “Podrían sumarse más personas” que viajaron desde Santiago

La seremi de Salud Metropolitana, Paula Labra, informó que recibieron una “autodenuncia” de dos santiaguinos que estuvieron en Cachagua, Zapallar, región de Valparaíso, uno positivo por Covid-19 y el otro contacto estrecho, pero señalan no haber participado en la denunciada fiesta clandestina en el lugar.

Cabe recordar que la senadora Ximena Ossandón también confirmó la participación de sus hijos en el evento. “Siento una tremenda vergüenza“, confesó.

Sobre la asistencia de habitantes de la región Metropolitana, Labra indicó: “Efectivamente puede que se haya incumplido con los permisos necesarios, recordemos que también pueden haber viajado incluso antes de los cordones sanitarios, por lo tanto, eso es difícil determinarlo“.

“Lo importante que nos encontramos haciendo como autoridad sanitaria es la trazabilidad de las personas que son Covid positivo, y de los que contactos estrechos para que cumplan el aislamiento de manera adecuada”, sostuvo.

“Autodenuncia” de dos personas

Además, la seremi señaló: “De la investigación epidemiológica realizada también hemos recibido una autodenuncia, por decirlo de alguna manera, de dos personas, mayores de edad, uno Covid positivo y otro contacto estrecho que estuvieron en Cachagua y Zapallar y ya están en Santiago. Estas dos personas el día de hoy se encuentran en residencias sanitarias en Santiago”.

Eso sí, aclaró que los mencionados afirmaron haber pasado el Año Nuevo en Zapallar y “declaran no haber participado en la fiesta, por lo tanto, no aplicaría sumario sanitario. Dicen que no saben cómo se contagiaron, porque hay transmisión comunitaria”.

La seremi concluyó: “Podrían sumarse más personas (que viajaron desde la RM). Estamos haciendo toda la investigación epidemiológica en conjunto con el seremi de la región de Valparaíso para identificar todos los casos Covid y contactos estrechos”.