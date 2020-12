Padre de Valentina Maureira se refiere a la aprobación en general del proyecto Ley de Eutanasia

Distintos recuerdos han salido a luz tras la aprobación en general del proyecto de Muerte digna y cuidados paliativos en la Cámara de Diputadas y Diputados, durante la jornada de este jueves.

Y es que, en los últimos años, Chile ha sido testigo de personas que, de acuerdo con sus diagnósticos y pronósticos de salud, han solicitado la eutanasia para acabar con sufrimiento, tanto personal como familiar.

El caso que marcó a todo un país en 2015 fue el de Valentina Maureira, una joven de, en ese entonces, 14 años, quien le solicitó, a través de un video publicado en YouTube, una muerte digna a la expresidenta Michelle Bachelet, debido a su severo caso de fibrosis quística que la estaba afectando hace seis años.

“Solicito hablar urgente con la Presidenta, porque estoy cansada de vivir con esta enfermedad y ella me puede autorizar la inyección para quedarme dormida para siempre. Ya se me murió un hermano mayor, Michael, de la misma enfermedad”, dice parte del registro grabado por la joven, quien, a los pocos meses, y ya con 15 años, falleció.

Freddy Maureira, padre de la adolescente, comentó con ADN su percepción sobre la aprobación del proyecto en la Cámara, y recordando las “tareas” que Valentina le dejó antes de partir.

¿Qué le pareció que se haya aprobado la idea de legislar la iniciativa?

“Es una excelente noticia. Estoy muy contento, porque eso es lo que pedía mi hija en 2015, entonces, se está cumpliendo lo que pedía ella y se va a ser una ley, gracias a ellos, tanto en el Congreso, como en el Senado y como en la Cámara de Diputados”.

Una de las indicaciones que fue rechazada por los parlamentarios fue que los menores de 18 años no pudiesen optar la eutanasia. ¿Qué piensa de eso?

“Hay que incluirlos también, porque uno de adolescente sabe lo bueno y lo malo. Ellos presienten lo que les viene encima y estando en un hospital, ellos saben lo que les va a pasar. Entonces, ellos no quieren tener más sufrimiento y quieren partir también, descansar. (Hacer) Descansar a la familia, no solamente al enfermo”.

¿Pretende seguir concientizando sobre la eutanasia?

“Eso me mantiene vivo. Me mantiene vivo que ella me dejó cinco tareas, una era la Ley de Eutanasia, que eso va en camino. He hablado con los dos (últimos) presidentes, el 22 de septiembre hablé con el Presidente Piñera también. Yo no soy político, pero sí quiero calidad de vida en la parte de salud que todavía han pasado 30 años en democracia y seguimos marcando el mismo paso”.

Maureira comentó a ADN que las otras “tareas” que le dejó su hija son organizar una corrida anual por la donación de órganos que se desarrolle en todo el país. Al respecto, comentó que ha recibido el apoyo de dicha iniciativa por parte del ministro de Salud, Enrique Paris.

Las otras misiones es construir casas de acogidos para padres que viven la misma situación que él, y otras familias, han vivido cuando tienen un familiar internado; construir “un hospital tipo clínico, pero público, que cada habitación tenga su baño“, mencionó; hacer una película del caso de su hija; y escribir un libro.

¿Cuál es el mensaje que le daría a los parlamentarios que debaten la ley?

“Que fueran más abiertos de mente con la gente. Cambió la parte de lo que es política, somos un mundo más abierto. Hay mucha gente que sufre por estas enfermedades, entonces, cuando una persona, mi mismo padre que sufrió de cáncer y que falleció también, me pedía lo mismo: ‘Quiero lo mismo que mi nieta‘, decía.

Entonces, uno queda atrapado porque no hay una ley que te diga ‘sí, se puede hacer‘. Si está consciente el enfermo y está toda la familia (de acuerdo), porque ponen tanta resistencia.

La decisión no a toman los 155 diputados ni los 50 senadores. La decisión la toman 17 millones de chilenos, o sea, las familias, no quienes legislan“.