Primarias 2020: Heraldo Muñoz denunció que no pudo votar porque su mesa estaba cerrada

El presidente del Partido por la Democracia (PPD), Heraldo Muñoz, denunció a través de su cuenta de Twitter que no pudo votar en las Primarias 2020, debido a que su mesa estaba cerrada y tampoco había sido fusionada con otras que estaban activas.

Además, el timonel comentó que tampoco pudo dejar constancia del hecho, debido a que el encargado del Servicio Electoral (Servel) en el local de votación le indicó que no había un libro de reclamos.

“Un escándalo, pues muchas personas no han podido votar en región Metropolitana y regiones. El Servel debe una explicación“, expresó Muñoz.

