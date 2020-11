Minuto a Minuto: Servel indicó que “si no se constituyen las mesas, esas personas no van a poder votar” en Primarias

Con una lenta constitución de mesas en los distintos locales de votación, comenzó a las 08:00 horas de este domingo la jornada de elecciones Primarias 2020, en las cuales se definirán los candidatos a gobernadores regionales y alcaldes para los comicios del 11 de abril próximo.

Tal como ocurrió durante el 25 de octubre pasado, para esta jornada rigen las mismas medidas de seguridad y restricciones sanitarias debido a la pandemia del coronavirus, es decir, uso de alcohol gel, mascarillas, distanciamiento social, y el uso personal del lápiz de pasta azul para votar.

Leer también Nacional Ministro Bellolio respondió a las críticas sobre la baja difusión de las Primarias 2020: “Son elecciones voluntarias, son elecciones de los partidos políticos” Nacional Primarias para gobernadores regionales y alcaldes: ¿Dónde voto este domingo 29 de noviembre? Nacional Primarias 2020: Conoce las medidas sanitarias para las elecciones de este domingo

Sigue aquí el minuto a minuto de cómo se va desarrollando la jornada

13:26 horas: “El gobierno ha llamado a participar en las elecciones, y estas son unas elecciones Primarias y el llamado es a que los que puedan, que voten”, dice el Presidente Sebastián Piñera.

13:01 horas: De las 21.281 mesas habilitadas para votar, hay 21.012 constituidas, lo que corresponde al 94%. El Servel reiteró el llamado a las personas a votar y participar activamente del proceso.

12:47 horas: Patricio Santamaría indicó que “si no se constituyen las mesas, esas personas no van a poder votar”, y llamó a que quienes reclaman porque sus mesas no están constituidas se decidan a quedarse como vocales.

12:44 horas: El Servel confirmó que a nivel nacional hay un 94% de mesas constituidas en el país.

12:36 horas: En tanto, el senador Francisco Chahuán, aseguró que hubo varios problemas para constituir mesas en la Región de Valparaíso, y que eso ha impedido que las personas participen más activamente en la elección.

12:24 horas: Sigue lento el proceso de votación en las distintas mesas del país, pese a que muchas se tuvieron que fusionar.

11:55 horas: Carabineros informa que hasta ahora se ha detenido a cuatro sujetos por negarse a ser vocales de mesa en la Región Metropolitana.

11:35 horas: En este momento, vota el candidato a gobernador regional de la RM, Claudio Orrego que también criticó al gobierno por la poca difusión que hizo de la elección. “Todos los independientes pueden participar, si bien somos candidatos de partidos políticos, la idea es que participen quienes no son parte de ellos“, dijo.

11:05 horas: Ahora también vota el candidato UDI, Pablo Zalaquett, quien aspira a ser candidato a alcalde por Vitacura.

10:51 horas: La candidata a gobernadora de la RM, Helia Molina y exministra de Salud, llegó a votar y criticó que el gobierno no haya impulsado adecuadamente la participación. “Convocar a elecciones es algo que le corresponde al Estado, estas son primarias legales”, dijo.

10:24 horas: “Las Primarias son una profundización democrática, creo que ir por los caminos democráticos es parte de lo que queremos, son procesos que la gente debe ir internalizando de a poco“, dice al momento de llegar a votar, la líder del Frente Amplio y excandidata presidencial, Beatriz Sánchez.

10:15 horas: El exministro de Salud, Álvaro Erazo (PS), uno de los candidatos para aspirar a ser gobernador regional de la RM, ya votó y llamó a participar activamente del proceso.

09:43 horas: El presidente del consejo directivo del Servel señala que de las 21.281 mesas que funcionarán en los 2.024 locales, “están ya instaladas 11.909 mesas, lo que corresponde al 55%. De acuerdo a la ley, hasta las 11:00 de la mañana se sigue el proceso de constitución de mesas. Estamos en una situación totalmente normal”.

HOY #Primarias2020 recuerda que, al igual que en el plebiscito, deberás mantener la distancia en tu local de votación y no podrás asistir acompañado, a menos que sea necesario. Si tienes alguna duda, conoce todas nuestras medidas sanitarias en https://t.co/AaTPWg8mRB pic.twitter.com/Z6SSg3zmSI — Servicio Electoral (@ServelChile) November 29, 2020

09:25 horas: Max del Real (RN), que aspira a ser candidato a la alcaldía de Vitacura, fue acompañado por el actual jefe de esa comuna, quien no puede ser reelecto, Raúl Torrealba. En el lugar señaló que “me da gusto que haya interés por la comuna de Vitacura. Es válido que haya un proceso de Primarias“.

09:10 horas: Se espera que en los próximos minutos, el Servel entregue un balance de la constitución de mesas.

08:00 horas: Se abren las mesas receptoras de sufragios, pese a que hay muchas que no se han constituido. El horario de votación se extenderá hasta las 18:00 horas.