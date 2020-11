La reflexión de Gustavo Gatica a un año de haber quedado ciego por el impacto de perdigones: “Sigo aquí, de pie, aprendiendo cada día”

Este domingo se cumple un año desde que el estudiante Gustavo Gatica perdió la visión completa producto del impacto de perdigones, en el contexto de manifestaciones por el estallido social. Meses después, en marzo de este año, hizo su primera aparición pública. Desde entonces, siempre solía aparecer con lentes oscuros.

Durante esta jornada, y como una forma de conmemoración, Gatica publicó en su cuenta de Instagram una reflexión sobre lo vivido desde aquel 8 de noviembre de 2019. El posteo incluye fotografías en las que aparece sin sus lentes de sol, como muestra de las secuelas físicas del impacto que sufrió.

El joven también consignó el nombre de quien fue sindicado como el autor del disparo: se trata del excarabinero Claudio Crespo, quien en agosto fue imputado por lesiones graves gravísimas.

“Hace un año Claudio Crespo me disparo perdigones a la cara. Hace un año que perdí mis ojos, y sí, la he pasado mal. He llorado y me he frustrado, pero aun sigo aquí, de pie, aprendiendo cada día“, reza la publicación de Gatica.

Y agrega: “Hace un año mi vida cambió, ¿para mejor o para peor? Sólo el tiempo lo dirá, por ahora sé que soy feliz, y es que como dice el gran Silvio: ‘Al final de este viaje en la vida (…) quedamos los que puedan sonreir, en medio de la muerte en plena luz'”.