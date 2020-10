Investigador del CIM de Talca por pruebas de vacuna contra el Covid-19 en Chile: “El primer día se vacunaron a tres personas, y ayer fueron seis”

El médico broncopulmonar e investigador principal del Centro de Medicina Integral e Investigación Clínica (CIM), de Talca, Dr. Rafael Silva, entregó detalles sobre el inicio de los ensayos clínicos en voluntarios de la vacuna contra el coronavirus Covid-19 de la farmacéutica Janssen en Chile, de Johnson & Johnson.

“El primer día se vacunaron a tres personas, ayer fueron seis. Hoy hay citadas cinco o seis personas más, que está en nuestra marcha blanca. Nuestro promedio va a ser de 20 o 30 personas desde la próxima semana“, sostuvo en ADN Hoy.

Asimismo, el Dr. Silva aclaró: “Esto no es una campaña de vacunación, nosotros no estamos vacunando, Talca no tiene la vacuna contra el Covid, este es un ensayo clínico, con un ‘aspirante’ a vacuna, y que esperamos que después de este estudio, que va a ser alrededor de 1 año, se valide y pueda ser usada como vacuna, que es lo que todos queremos”.

“El protocolo está diseñado a 1 año, para hacer un corte y hacer una evaluación al año, pero el seguimiento de las personas que ingresan al estudio clínico son dos años. Durante el primer año les hacemos controles semanales, y después el segundo año lo hacemos cada 15 días”, indicó.

“Tiene que estar demostrado que la vacuna es efectiva”

Sobre las condiciones para iniciar el proceso de vacunación masiva a la población, señaló: “Tiene que estar demostrado que la vacuna es efectiva (…) Está demostrado que produce anticuerpos, lo que hay que hacer ahora es confirmar que esos anticuerpos duran y cuánto tiempo duran, que no lo sabemos, el seguimiento nos lo dirá”, expuso.

“Por otro lado, también tenemos que confirmar que el hecho de tener anticuerpos altos produce protección. Usted se enferma menos, y si se enferma de Covid, se enferma leve, no se enferma grave, no va a la UCI, no va intubado a un ventilador mecánico. Para eso se requiere tiempo, no es suficiente tener anticuerpos altos, hay que seguirlos en el tiempo para ver si esos anticuerpos cumplen el rol clínico”, afirmó.

Voluntarios de la vacuna

De igual forma, el Dr. Silva informó: “Pensamos que podríamos vacunar en los tres centros -que son la Universidad de Chile, que parte hoy día, Temuco, que probablemente parte la próxima semana, y nosotros, que partimos hace un par de días- más o menos 3.000 personas, de las 60.000 (del mundo)“.

“Ya tenemos inscritos en nuestra página web sobre 200 personas, pero queremos igual priorizar a la ‘primera línea’, a salud, que son personas que tienen riesgo”, expresó.

De igual forma, también más personas pueden postular para ser voluntarios a través de la página web del CIM (haz clic aquí).

Quienes quieran postular, deben ser mayores de 18 años. No pueden participar personas que tengan enfermedades con inmunosupresión, ni tampoco mujeres embarazadas.