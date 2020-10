Dr. Juan Carlos Said y aglomeraciones tras el Plebiscito Nacional: “Es efectivamente una situación que puede llevar al aumento de casos”

El médico internista y máster en Salud Pública en el Imperial College de Londres, Dr. Juan Carlos Said, se refirió al panorama actual del coronavirus Covid-19 en Chile.

“Si bien tenemos motivos para estar contentos, en el sentido de que el país está encontrando una salida constitucional por la vía democrática a un conflicto, una fractura que estamos viviendo. Esa misma felicidad, asociada quizás a la llegada del verano y al mejor clima, en el fondo ha hecho perder un poco la preocupación por la situación del virus, y la verdad es que el virus no se ha ido“, comenzó sosteniendo.

“Hay rebrotes importantes en Europa (…) la situación es bastante dramática”, destacó el experto.

“El informe de ICovid Chile habla que en 12 de 16 regiones del país los indicadores están en rojo, los indicadores de casos nuevos, entonces no está bajo control en al menos 12 regiones, lo cual es bastante significativo, y en algunas es particularmente preocupante, en Magallanes, La Araucanía… La tasa de casos que hay en Magallanes es 10 veces la que hay en Santiago“, señaló Said.

“Hoy vivimos una situación de ‘tranquilidad‘, porque hay regiones que quizás las vemos tan lejanas desde Santiago, como Europa, es así de sencillo. Porque si lo que está pasando en Magallanes estuviera pasando en Santiago estaríamos con esto en los titulares de los diarios todos los días“, afirmó.

Plebiscito Nacional

De igual forma, el experto se refirió al Plebiscito Nacional y las masivas celebraciones tras el triunfo del Apruebo. “Hubo una buena gestión, en el sentido de que se logró generar un clima se seguridad que permitió que mucha gente votara (…) pero lo que pasó después es preocupante“, indicó.

“Es menor el riesgo en espacios abiertos, pero hay un mayor riesgo (por las aglomeraciones), y creo que es efectivamente una situación que puede llevar al aumento de casos, que ojo, ya venían aumentando en Santiago (…) Hay que estar atentos, eso no es descartable”, expresó.

“Ojo con mensajes del estilo ‘la pandemia está controlada’, esos mensajes llaman a una excesiva tranquilidad que no está realmente fundada, al menos en lo que reportan los informes de los especialistas”, recalcó el médico.

Finalmente, sobre participar como candidato constituyente, Said reconoció: “Lo he pensado, pero no tengo nada de definido. Estoy disponible, pero si no es de constituyente, tengo claro que me gustaría aportar como ciudadano al proceso con ideas”.