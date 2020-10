Padre de Antonia Barra: “Nos molesta que un trabajo que se viene haciendo en beneficio de la mujer no se haya considerado”

Sorpresa causó la entrevista que Martín Pradenas, imputado por violación y abuso sexual de Antonia Barra, dio a Televisión Nacional de Chile (TVN) en el reportaje de Informe Especial emitido la noche de este jueves. La situación causó una gran molestia en la familia y amigos de la víctima, representados por el padre de la joven, Alejandro Barra, quien en conversación con ADN.cl sostuvo que el trabajo omitió información relevante en la investigación del caso y denostó lo que han estado realizado en beneficio y ayuda de las mujeres.

“No, no la violé ni jamás le hice daño. Como he dicho siempre de esta y las demás acusaciones, me declaro totalmente inocente”, fue parte del testimonio que el imputado de 29 años, que se encuentra en prisión preventiva, entregó durante el reportaje, asegurando que no se siente responsable “de la triste decisión que tomó Antonia“.

Sin embargo, Alejandro Barra, y respecto al reportaje en general, fue claro en señalar que como familia “no nos preocupa tanto lo que se haya omitido, porque estamos convencidos de que las pruebas y todo este tema lo ve la justicia, no lo ven los canales de televisión ni los medios”.

“Pero sí no es menor destacar que se omitieron muchas cosas que ya habían salido en otros medios como información relevante para convencerse de que realmente cómo fue la situación. Por ejemplo, el hecho que el imputado haya nunca declarado su celular ni entregado su primer celular en el cual estuvo el día 18 de septiembre. Nunca lo declaró ni dijo nada del celular. Desapareció”, agregó.

Información omitida

El padre de la joven afirmó que el reportaje “borró todo lo que es Instagram. En Instagram había una información muy rica que era lo que se había comunicado inmediatamente después él con mi hija, mi hija con él, y qué sé yo. Incluso está en la declaración ese relato: Me escribió por Instagram, los amigos dicen lo mismo; o sea, existió eso”.

Además, sostuvo duramente que “no informó la llamada de amenaza, no aclaró que la amenaza fue el viernes, la llamada que el imputado declara, en consecuencia, que fue el sábado a última hora. Entonces, también es como alejarse de la situación para no responsabilizarse de un acto”.

No se refirió a las fotos pornográficas del computador, nada, para nada. Esto es muy importante, porque en la conducta de la víctima, y lo más terrible es que no se explayó de todos los otros casos que son importantes, si los otros casos no es que no existiesen o no existan como declara el abogado. Existen si están validados por la Policía de Investigaciones. Entonces es un grave error”, continuó.

Por otra parte, el padre de Antonia reveló a ADN.cl que “en el tema de cuando relato la amenaza quedo como este cabro que habla. Todo lo que he dicho, todo, siempre, está pasado y fundamentado en la investigación, y ahí (en el reportaje) no se explayó. Cuando digo ‘no se explayó’, me refiero a ‘esto lo dice porque…’, fue lo que dije después. Yo dije ‘esto está en el caso tanto y esto fue lo que hizo el individuo, está debidamente documentado’. Tampoco lo manifestó”.

Leer también Nacional Martín Pradenas sobre Antonia Barra en “Informe Especial”: “No la violé ni jamás le hice daño” Televisión Padre de Antonia Barra se emocionó con potente versión chilena de “Canción sin miedo” Nacional Caso Antonia Barra: Familia y querellantes valoraron decisión de la Corte que revocó la prescripción de delitos de abuso contra Martín Pradenas

La familia también denunció que el trabajo “no informó la última denuncia de una niña que dice que el tipo le da drogas para invitarla a hacer un trío“.

“No informó que el padre llevaba prostitutas a su casa, que eso también está acreditado en la investigación, para que tuviese sexo con su esposa y la puerta abierta y mirando. Ahí gente que declaró eso, eso existió”, continuó.

Respecto al informe del caso emitido por la Policía de Investigaciones y otro del Servicio Médico Legal, Barra comentó que ambos tampoco fueron expuestos.

“No informó la llamada de la amenaza, no la ubicó como corresponde que era después de todo el relato del expololo. No digo que el expololo tenga cierta responsabilidad sobre todo con el tema del trato hacia la mujer, pero en la investigación, y es lo que hablo en base a la investigación, arroja que la llamada fue la que gatilló, también está en el informe de la Policía de Investigaciones”, expresó.

“El canal faltó a su responsabilidad legal”

Tras ver el reportaje, Alejandro Barra precisó que “la molestia es que me he expuesto hace un año luchando por el tema de que este tipo de problemas, el abuso, que ya no sucedan y cómo evitarlo“.

“Hay una ley que se promulgó, la gente necesita saber cómo realmente sucedieron las cosas para evitar estas cosas, evitar estos dramas en las familias. Eso es lo que me mueve: que a la mujer se le devuelva esa dignidad y no vuelvan a suceder hechos como estos“, continuó.

Barra también hizo énfasis en que en el audiovisual “no se habló del tema de género, del problema de género, no se habló nada”.

“El canal estatal debe proporcionar e informar a la gente para que esta agresión a la mujer no vuelva a suceder, y lo que hizo el canal fue dejar en duda. Y qué duda le pareció al periodista cuando tenía toda la información igual que todos los otros periodistas de este país.

“Nos molesta que un trabajo que se viene haciendo en beneficio de la mujer no se haya considerado. Ellos tenían la obligación como canal estatal de referirse a eso, de acuerdo con la ley. No es un tema de edición, es un canal estatal y de acuerdo con la ley, ellos tienen que informar y evitar estas conductas que atentan contra la dignidad de la mujer eso está en la ley. Existe”, afirmó.

“Esa una falta de respeto a la familia y a todas las mujeres de este país”

Tras reflexionar sobre lo ocurrido, Barra afirmó que “aquí hay un problema grave de comunicación”.

“Por trata de figurar, por tratar de ser exclusivos, se vende toda una historia que es de verdad y se tapa omitiendo la realidad para conseguirse la entrevista con el imputado. Porque ningún otro periodista lo había hecho, porque ningún otro periodista había tranzado las negociaciones con el abogado. Por lo tanto, ¿por qué este periodista sí? Y qué casualidad que este periodista sí le da entrevista omite toda la información muy relevante que culpan al imputado. Entonces, eso es lo grave, el tratar de figurar de vender una historia a medias y no ser justo como corresponde en la información. Esa una falta de respeto a la familia y a todas las mujeres de este país“, argumentó.

“No aportó para nada ese documental, solamente lavar la imagen del señor imputado y la de la familia. Una familia que dice ‘es primera vez que puedo hablar’, si nunca aceptaron que los otros medios le hagan una entrevista”, continuó.

Finalmente, el padre de Antonia Barra afirmó duramente que “este canal faltó a su responsabilidad legal que tienen de emitir programas que no atenten, no oculten y no disminuyan la gravedad de los hechos como realmente sucedieron”.

Acciones legales

Respecto a levantar acciones legales, Barra comentó que “no soy mucho de andar haciendo acciones legales, porque la única acción que tengo es contra el imputado y ahí me descanso”.

Sin embargo, sostuvo puede que grupos feministas hagan “algo legal, porque pasaron a llevar sus derechos”.

“Yo le abrí las puertas de mi casa, le dije (al equipo realizador) ‘el relato que yo hago debe ir respaldado con las pruebas que están en la carpeta, por favor no se le olvide’ y se comprometió a todo. Pero no hizo nada de lo que nosotros acordamos, para beneficio del imputado, por supuesto”, concluyó.