Martín Pradenas sobre Antonia Barra en “Informe Especial”: “No la violé ni jamás le hice daño”

El imputado por la violación y abuso sexual de Antonia Barra, Martín Pradenas, habló por primera vez desde la cárcel con Informe Especial de TVN la noche de este jueves, y entregaron nuevos antecedentes del caso.

A través de preguntas respondidas por escrito, y leídas por su padre, Iván Pradenas, entregó su versión de los hechos.

“No, no la violé ni jamás le hice daño. Como he dicho siempre de esta y las demás acusaciones, me declaro totalmente inocente“, aseguró.

Asimismo, sobre el suicidio de la joven de 21 años sostuvo: “No me siento responsable de la triste decisión que tomó Antonia, es más, siempre lo he lamentado mucho, quienes me conocen lo saben. Era una mujer joven y con una vida por delante”.

“Creo que hay personas responsables que no han sido aludidas en las investigación, que la insultaron el mismo día que ella decidió terminar con su vida y a sido su propia familia la que ha ocultado esa información con mentiras como la supuesta amenaza de muerte haciéndome culpable a mí”, señaló.

Respecto al video de ambos en el supermercado dijo: “Contextualizando el video en espacio-tiempo, este fue grabado entre las seis y las siete de las mañana aproximadamente, después de la salida de la discoteque, por eso ambos estábamos bajo los efectos del alcohol“.

“En cuanto a su capacidad de consentido o defenderse, se ve en la grabación que nos besamos, abrazamos, acariciamos, reímos y nos vamos juntos tomados del brazo. Pasaron dos personas a nuestro lado. Ella nunca expresó temor o querer salir de ahí. Jamás se vio en la necesidad de defenderse, ya que no estaba en desacuerdo con lo que estábamos haciendo y jamás hubo daño de mi parte”, agregó.

“Primero que todo, Antonia no se despidió de nadie (de la cabaña), porque no conocía a nadie aparte de mí. Yo estaba en la cocina cuando salió de la cabaña. Ella no quería que la identificaran, ya que luego me enteré que ella estaba en una etapa de reconciliación con su expareja ¿Por qué dijo que fue violada? No lo sé, ya que siempre hubo participación mutua en todo lo que hacíamos“, afirmó Pradenas.

Sobre la llamada de su parte a Antonia el 12 de octubre indicó: “Llamé a Antonia cuando me enteré que ella le había dicho a su pareja o expareja que yo la había violado. Es con ella con quien debía aclarar la situación, ya que fue ella misma quien en una conversación previa me pidió que nadie se enterara de nuestro encuentro el 18 de septiembre”.

“La increpé diciéndole que era una mujer adulta, que debía hacerse cargo de lo que hacía. Jamás la amenacé o la insulté, como mintió su padre, Alejandro Barra, diciendo que yo mostraría fotos de ella desnuda y que mataría a su papá. Siendo esta una grave acusación sin fundamentos, ya que ni el ni nadie tuvo acceso al contenido de esa llamada. En la investigación solo está la duración de esta. A diferencia de esto, Antonia me puteó haciendo alusión a mi molestia, no a una amenaza”, acusó el imputado.

Declaración de Pradenas ante la Fiscalía

De igual forma, el programa mostró el testimonio de Martín Pradenas ante el Ministerio Público.

“Desarrollamos todo lo que veníamos esperando en el camino, o sea, nos besamos, empezamos a besarnos enseguida. La Antonia se tiró en la cama, yo también me tiré en la cama con ella. Se sacó su ropa, su polera, se sacó sus pantalones”, reconociendo que ambos quedaron en ropa interior al interior de la cabaña”, relató el imputado.

“En un momento Antonia empezó como que no. Se empezó a bajar un poco la intensidad del momento. Yo intenté en ese sentido, o sea, le dije como ya, vamos a lo que vinimos, digamos, y Antonia como que puso un poco de párele en el asunto, como no, no, no”, confesó el sujeto de 28 años, señalando que después que intentó bajar la ropa interior de la joven y que ella le dijo que no.

“Yo pensando que era un tema como de seguir haciendo un poco la previa, volvimos a lo mismo digamos, al tema de los besos, al tema de las caricias”. “Ella dijo que no estaba cómoda, que había más gente en la casa y yo asentí digamos”, agregó.

Mensajes de su expareja, Rodrigo Canario

También mostraron conversaciones de la expareja de Antonia, Rodrigo Canario, con la fallecida joven.

“Te tiraste a un hue… después de la disco en Pucón. De verdad eres repugnante. Hazte la hueo… Lo sé todo. Eres una cerda de mier… Dime ahora”, fueron parte de las palabras de Canario, quien también la llamó “infecciosa” y le dijo: “Me hiciste mier… la autoestima“. Además, grabó a la joven llorando, cuando le contó que había sido violada.

El capítulo del programa causó gran impacto en redes sociales, donde rápidamente se volvió tendencia y fue ampliamente comentado.

Puedes revisar el reportaje completo haciendo clic aquí.

#InformeEspecial

Rodrigo Canario A., el ex de Antonia, no solo la llamó para insultarla porque según él se había acostado con otro, si no que la grabó llorando para pasarle el audio a sus amigos.

Otro csm más pic.twitter.com/v2pS0lIgjA — 🌞Sita Pía 💕🙊 (@Sita_Piakona) October 16, 2020

Admiro profundamente la valentía de la familia de Antonia Barra. Qué duro debe ser para ellos estar viendo este reportaje y escuchar a la familia de Martín Pradenas y los que se hacían llamar amigos de su hija. #martinpradenasviolador#InformeEspecial — Fernanda Espinosa (@ferespinosai) October 16, 2020