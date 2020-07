Largas filas se registraron en Tribunales de Familia por el retiro del 10% y la retención a deudores de pensión alimenticia

Largas filas se registraron en Tribunales de Familia buscando realizar el trámite de liquidación de deuda para retener los fondos de ahorros previsionales de quienes no han pagado pensión alimenticia.

Si bien desde el Poder Judicial señalaron que están trabajando para hacer un trámite fácil vía online, la inquietud ha hecho que las personas lleguen hasta los Juzgados de Familia en el centro de Santiago.

Algunas personas en el lugar se refirieron al trámite y explicaron sus motivos para realizar el trámite. “Si pudiese sacar un millón, yo creo que con ese monto me podría pagar entre cuatro y seis meses, y ahí va a seguir, suma y sigue. Pero a mí no me importa eso, solamente me importa que si se le puede retener algo, que con eso por último me va servir para el gasto de estos meses”, señaló.

“Yo no he podido pagar la carrera porque estoy con mi contrato suspendido, y la poca plata que me llega de la AFC lo estoy ocupando para ayudar a mi mamá con las cosas de la casa. En esta época de lluvia se nos llovió toda la casa, así que la estoy ayudando con los arreglos”, explicó otra persona.

Recordemos que la vocera de la Corte Suprema, Gloria Ana Chevesich, indicó que serán los jueces de familia quienes decretarán las medidas cautelares de los ahorros previsionales de quienes adeudan pensión de alimentos.