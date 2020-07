Vocera de la Suprema y retención de dineros de las AFP por deuda de pensiones alimenticias: “Los jueces decretarán la medida cautelar de esos fondos”

La vocera de la Corte Suprema, Glora Ana Chevesich, señaló este lunes que serán los jueces de familia los que “decretarán la medida cautelar de esos fondos”, al referirse a la retención de los dineros que podrán retirarse desde las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), y que pueden destinarse a pagar las deudas de pensiones alimenticias.

Chevesich, que encabeza el grupo de trabajo con que el Poder Judicial generará los mecanismos para el pago de las pensiones de alimentos adeudadas con el retiro del 10% de las AFP, explicó que tras la resolución del juez, la comunicará “a la administradora de fondo de pensiones que corresponda, así las y los solicitantes puedan estar tranquilos a la espera de que se cumpla el trámite completo”.

Pese a esto, agregó que el trámite no se hará de forma automática, sino que los padres o madres de los niños a quienes no se les ha pagado la pensión, tendrán que solicitarlo a los juzgados de familia.

“La mera presentación de una solicitud de liquidación de deuda por concepto de pensión de alimentos no implica que se pagará de inmediato con los fondos previsionales. No es un trámite directo, sino uno por etapas y en el que participan varios actores, por lo que no es de solución inmediata. Asimismo, se debe recordar que siempre el retiro del 10% es voluntario para el cotizante, por lo que las personas que reclaman el pago de las pensiones alimenticias con esos recursos no necesariamente podrán acceder a ellos”, indicó la magistrada.

Debido a lo anterior, puntualizó que el Poder Judicial está trabajando para que las solicitudes se hagan de forma digital y evitar así que las personas se expongan a un eventual contagio con coronavirus.