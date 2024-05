Lucas Menossi confía en el presente de la UC ya pensando en el Clásico Universitario: " El equipo está en levantada”

Santiago

El volante Lucas Menossi anotó ayer sábado su primer tanto desde que llegó a la UC, en el marco del triunfo en el que los cruzados se impusieron a O’Higgins en Santa Laura.

“Lo importante es que volvimos a ganar, seguimos por buen camino. Sacamos una ventaja importante cuando arrancó el partido, quizá terminamos sufriendo más de la cuenta, pero nos quedamos con la victoria”, dijo en zona mixta, valorando el progreso personal y el del plantel precordillerano.

“Me he ido sintiendo como el equipo. Me costó bastante el arranque, de a poco nos vamos soltando un poco más. El equipo está en levantada y agarrando la confianza que necesita el jugador para jugar mejor (...) Venimos de varios triunfos. Todavía hay mucho por corregir, pero vamos por buen camino”, explicó Lucas Menossi, planteándose con mesura de cara al Clásico Universitario del próximo sábado.

“Tenemos errores, como todo equipo, pero tenemos toda una semana para poder corregirlo. Vamos a disfrutar de este triunfo y el lunes vamos a pensar en el clásico”, comentó el volante argentino, que aplaudió el registro goleador de Fernando Zampedri, que se transformó en el tercer máximo goleador histórico del club.

“Es muy importante para nosotros, nos da tranquilidad saber que cuando la pelota le cae a él tenemos muchas posibilidades de que sea gol. Vamos a intentar seguir ayudándolo para que llegue al récord”, concluyó Lucas Menossi.